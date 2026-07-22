Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin soyunma odasında söyledikleri, bağlamından koparılarak iç bir kriz işareti olarak yorumlanınca sosyal medyada geniş bir spekülasyon dalgası yarattı.

Ancak Alexis Mac Allister'ın babası, "Tango" takımının kaptanının İspanya maçı öncesinde takım arkadaşlarına ilettiği mesajın gerçek yüzünü ortaya koymak için açıklama yaptı.

Arjantin orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın babası Carlos Mac Allister, Messi'nin final maçı öncesindeki konuşmasının tamamen taktiksel olduğunu belirterek, milli takım kampında herhangi bir anlaşmazlık ya da gerginlik bulunduğunu reddetti. Açıklamaları La Nacion gazetesi tarafından aktarıldı.

Bu açıklama, ESPN kanalının yayınladığı ve Messi'nin takım arkadaşlarına, "Hadi çocuklar, sakin olun. En önemlisi sakin kalmanız" dediği görüntülerin yayılmasının ardından geldi.

Arjantin kaptanı ardından şaşkınlık ve soru işaretleri yaratan şu sözleri ekledi: "Her şeyi unutalım. Sadece oynayalım. Maça odaklanalım çocuklar." Bu sözler, Arjantin'in uzatmalar sonucunda İspanya'ya 1-0 kaybettiği final öncesinde bir iç kriz olduğuna dair komplo teorileri ortaya atan bazı kişileri harekete geçirdi.

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Mac Allister'ın babası, görüntüyü izledikten sonra kendisinin de şüpheye düştüğünü şu sözlerle açıkladı: "Alexis'e bir mesaj atıp sordum: Soyunma odasında ne oldu? Bir şey mi yaşandı? Ben bile sorgulamaya başladıysam, bir de başkalarının neler düşündüğünü hayal edin."

Oğlunun herhangi bir sorunun varlığını tamamen reddettiğini belirten baba, Messi'nin konuşmasının yalnızca maçın teknik açıdan nasıl oynanacağıyla ilgili olduğunu; pas, hareketlilik ve pozisyon değiştirmeye odaklanma, uzun toplara başvurmama ve top hakimiyetini kaybetmeme üzerine olduğunu açıkladı.

Bağlamından koparılan görüntünün, temeli olmayan yorumların önünü açtığını belirten baba, söylenenlerin maç başlamadan önce verilen teknik talimatların bir parçası olduğunu vurguladı.

Videonun yarattığı tartışmalara rağmen Carlos Mac Allister, Arjantin'in yenilgisinin herhangi bir iç krizden değil, İspanya milli takımının üstünlüğünden kaynaklandığını vurgulayarak, "Tango" takımının tüm oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını, ancak o gece daha iyi olan bir rakiple karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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