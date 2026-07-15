"Komplo aramayın"… İngiltere ile Arjantin arasındaki karşılaşma öncesinde gelen sansasyonel bir İngiliz mesajı

Arjantin’deki İngiliz Büyükelçiliği, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maç öncesinde, futbolun ötesine geçen tarihi hassasiyetler göz önünde bulundurularak, sosyal medya hesaplarında paylaştığı alaycı bir gönderi ile gergin ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Büyükelçilik, resmi “Instagram” hesabı üzerinden, sosyal medya hesaplarını yöneten yetkililere yönelik, “içeriden bir not” olarak nitelendirdiği bir metin yayınladı. Bu notta, bugün Çarşamba akşamı Atlanta’da oynanacak maçın sonucuna nasıl yaklaşılacağına dair alaycı talimatlar yer alıyordu.

Notta, İngiltere’nin kazanması durumunda “zarif bir şekilde kutlama yapmak, daha fazlası değil” gerektiği belirtilirken, Arjantin’in galip gelmesi halinde ise talimatlar “kazananı tebrik etmek, finalde başarılar dilemek ve var olmayan komplo teorilerini yaymamak” şeklindeydi.

Notta ayrıca, alaycı görsellerin (memler) kullanımına “ancak nezaket sınırları içinde” izin verildiği belirtildi.

Mektup, “Dünya Kupası’nda İngiltere-Arjantin Maçı için Majestelerinin Özel Acil Durum Ofisi” adını taşıyan alaycı bir imzayla sona erdi ve şu esprili cümleyi içeriyordu: “Oxford koridorlarında söylendiği gibi: Fırın kek için hazır değil.”

Büyükelçiliğin hesap yöneticisi, paylaşıma bir not ekleyerek şöyle dedi: “Herkesin, tüm dikkatleri üzerine çeken bu maçla ilgili bir paylaşım yapmamızı beklediğini biliyorum, ancak işimi hiç kolaylaştırmadılar. Bana ulaşan not bu… Kararı siz verin.”

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Bu paylaşım, karşılaşmanın hassasiyetini kabul etmek ve etrafındaki gerginliği hafifletmek amacıyla yapıldı. Zira birçok Arjantinli için bu maç, İngiltere’de Falkland Adaları olarak bilinen Malvinas Adaları üzerindeki egemenlik meselesiyle ve iki ülke arasındaki uzun soluklu spor rekabetiyle bağlantılı.

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Sadece bir oyun

Büyükelçiliğin açıklamasından önce, “2 Nisan Savaşı”nda (Falkland Savaşı) savaşmış Arjantinli gaziler birliği, futbol ile Malvinas Adaları’nın egemenliği meselesinin birbirinden ayrılması çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamıştı.

"Malvinas meselesi müzakere edilemez... Hafıza her alanda korunur" başlığını taşıyan açıklamada, "Spor savaş değildir, intikam aracı da değildir; sadece bir oyundur" denildi.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise Salı günü düzenlediği basın toplantısında, futbol ile siyasi veya tarihi meselelerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Scaloni, “Bu bir futbol maçı ve özellikle yıllar önce yaşananlara saygı duyduğum için bu konuları birbirine karıştıramam. Dünya gerçek savaşlara sahne olurken, bu iki konuyu birbirine bağlamak delilik olur” dedi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Arjantinliler olarak, o olaylara katılanları ve ailelerini hatırlamalıyız, ancak bugünün oyuncularının ya da günümüz insanlarının ne suçu var? Bu iki konuyu birbirine karıştırmak yanlış olur.”

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