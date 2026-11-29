Barcelona'nın oyuncusu Dani Olmo, takımının bugün, pazar günü La Liga'da oynanan Deportivo La Coruña maçındaki performansını övdü.

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Barcelona, pazar günü Deportivo La Coruña'yı 5-1 mağlup ederek La Liga yarışında üstünlüğü ele alma konusundaki gücüne dair hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Hansi Flick'in öğrencileri dikkat çekici bir hücum performansı sergiledi ve Real Madrid'in Alavés karşısında puan kaybetmesini fırsata çevirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı, takipçileriyle arasındaki farkı da açtı.

Olmo maçın ardından DAZN'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takımın performansından memnunum. Gelişmemiz gerekiyor, özellikle de kalemizi gole kapatma konusunda. Bunun için çabalıyoruz."

57. dakikada yerini takım arkadaşı Rodri'ye bırakan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar çalışmaya devam etti. Rakip sahada çok sert pres yapacaklarını biliyorduk. Bu futbol. Hatalar oyunu."

Pedri ile birlikte oynamaya ilişkin olarak Olmo, takım arkadaşını ve sahada takıma sunduğu çözümleri övdü.

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Olmo, "Pedri artık bizi şaşırtmıyor. Topla da topsuz da komple bir oyuncu. Sahanın her yerinde. Bize çok şey katıyor ve katmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Barcelona'nın bizzat kendisinin attığı ikinci golüyle ilgili olarak ise Olmo şu yorumu yaptı: "Gordon'un topu oraya göndereceğini biliyordum, benim tek yapmam gereken topa odaklanmaktı."

Barcelona'nın 5 golünün ayrıntıları

Barcelona, La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşmayı, ev sahibini hazırlıksız yakalayan kusursuz bir başlangıçla kazandı. Lamine Yamal, Pedri ile paslaşarak başlattığı organize bir atağın ardından 90 saniye dolmadan skoru açtı. Yerden gönderdiği ortayı Dani Olmo akıllıca bıraktı ve top Deportivo kalecisini aldatarak ağlarla buluştu.

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Deportivo'nun cevabı gecikmedi. Aubameyang, Nsongo'nun pasını değerlendirip Pau Cubarsí ile girdiği ikili mücadeleden üstün çıktı ve sağ ayağıyla topu Joan García'nın kalesine göndererek 9. dakikada skora denge getirdi.

Ancak Barcelona kısa sürede yeniden öne geçti. Dani Olmo, 20. dakikada Gordon'un sol kanattan yaptığı ortaya yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve Katalan ekibi ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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İkinci yarının başından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Barcelona'da Raphinha, 50. dakikada Lamine Yamal'ın isabetli ortasını arka direkteki boşluktan yararlanarak değerlendirdi ve farkı üçüncü golle artırdı. Bu gol takımına rahat bir üstünlük sağlarken, topa sahip olma ve pozisyon üretmede Katalan üstünlüğünün sürdüğü maçta Deportivo'nun oyuna geri dönme görevini daha da zorlaştırdı.

Ev sahibinin farkı azaltma girişimlerine rağmen daha tehlikeli taraf Barcelona olmaya devam etti. Raphinha, 83. dakikada Koundé'nin Gordon'a yaptığı pasın Deportivo savunmasından sekerek önüne düşmesinden yararlanıp hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü kaydetti. Katalan ekibi son dakikalara kadar baskısını sürdürdü ve rakibine dengesini yeniden bulması ya da skoru tehdit etmesi için gerçek bir fırsat tanımadı.

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Gol şölenini, uzatma dakikalarının ikincisinde Lamine Yamal'dan gelen harika pası değerlendirerek beşinci golü atan Raphinha noktaladı. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında Kylian Mbappé'nin dört gol önüne geçti. Dikkat çekici hücum performanslarını sürdüren Raphinha, bu sezon Barcelona'nın en öne çıkan yıldızlarından biri ve gol krallığının güçlü bir adayı haline geldi.

Bu galibiyetle Barcelona, La Liga'daki liderliğini sağlamlaştırdı ve Real Madrid'in Alavés'e yenilmesinden yararlanarak (çarşamba günkü maçlarından önce) Atlético Madrid ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Deportivo La Coruña ise ligdeki son dokuz maçında yalnızca bir galibiyet alabilmesinin ardından 13. sıradaki sıkıntılı günlerini sürdürüyor. Sonuçlardaki düşüşün devam etmesi ve üst sıralardaki yarıştan uzaklaşmasıyla birlikte takım üzerindeki baskı da artıyor.