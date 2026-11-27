Bayern Münih, sahalara dönmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken Jamal Musiala'nın sağ uyluk kaslarından sakatlanmasıyla yeni bir darbe aldı. Bu gelişme, oyuncunun fiziksel hazırlığını yeniden kazanıp kazanamayacağına dair endişeleri tazeledi. Kulüp içinde ise yöneticilerin oyuncunun durumu ve geleceği hakkındaki son kamuoyu açıklamaları nedeniyle tartışmalar sürüyor.

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Bayern, bugün (Cuma) yaptığı açıklamada oyuncunun geçirdiği tıbbi testlerin sağ uylukta kas sakatlığı yaşadığını doğruladığını bildirdi. Kulüp, Musiala'nın dönüş tarihi belirtmeden ikinci bir duyuruya kadar maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan "Sky Sport Almanya", oyuncunun tahmini yokluk süresinin dört ila altı hafta arasında olduğunu bildirirken bu sürenin daha da uzayabileceğine dair endişeler bulunduğunu belirtti. Nitekim önceki sakatlığında ilk tahmin dört haftalık bir yokluk olmasına rağmen oyuncunun sahalardan uzak kaldığı süre yaklaşık sekiz haftaya çıkmıştı.

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Alman kanalına göre Bayern yöneticilerinin bu haftanın başında kulüp tesislerinde oyuncunun temsilcileriyle yaptığı toplantı, gerginliği yatıştırmayı ve iki taraf arasındaki ilişkiye yeniden sükunet getirmeyi amaçlıyordu. Taraflar, meseleleri kamuoyu açıklamalarından uzak bir şekilde çözme konusunda da anlaşmıştı.

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Ancak yeni sakatlık, oyuncunun ne ölçüde hazır olduğu ve tamamen iyileşmesi için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğu konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

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Musiala, 24 Eylül'de Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında sağ uylukta kas sakatlığı yaşamış ve bu nedenle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı. Genç yıldız, 20 Kasım'da Köln ile 1-1 berabere biten maçta forma giymiş, ardından geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 kaybedilen karşılaşmada 76. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Ayrıca "Sky", Bavyera ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany'nin Lille karşısında Musiala'yı oynatma konusunda çekinceleri olduğunu, endişelerini oyuncuya bizzat ilettiğini ve ondan risk almamasını istediğini aktardı.

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Ancak Alman milli futbolcu, takımdaki çok sayıda eksiğin yanı sıra son dönemde etrafında oluşan tartışmaların da etkisiyle forma giymekte ve takımına yardım etmekte ısrar etti.

Habere göre oyuncu, yaşanan kriz nedeniyle kendi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ve daha fazla dinlenmiş olsaydı yeni sakatlığın önüne geçilebilirdi.

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Aralarında Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß'in de bulunduğu Bayern Münih'in üst düzey yöneticileri, kısa süre önce Musiala'nın sözleşmesi ve en üst seviyeye geri dönüp dönemeyeceği hakkında konuşmuştu.

Bu açıklamalar bazı takım arkadaşlarını rahatsız etti ve Joshua Kimmich'i konunun kamuoyu önünde ele alınmasını eleştirmeye yöneltti. Kimmich, bu durumu kabul edilemez ve Bayern'in geleneklerine yakışmayan bir tavır olarak nitelendirdi.

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Musiala, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı ve kendisini geçen sezonun büyük bölümünde sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığından bu yana zorlu bir fiziksel mücadele veriyor.

Oyuncu ayrıca ağustosta, bilinç kaybı nöbetleri yaşamasının ardından nörolojik bir rahatsızlıkla boğuştuğunu açıklamıştı.

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Bayern Münih ise Musiala'nın temsilcileriyle yaptığı son toplantının ardından oyuncunun sağlığının öncelik olduğunu ve iyileşme sürecinde tam destek göreceğini vurguladı.