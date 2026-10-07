Kompany: Olise başkalarının göremediğini görüyor, dünya çapında bir oyuncu olması benim sayemde değil

Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Michael Olise'nin hiç şüphesiz dünya çapında bir oyuncu haline geldiğini belirtirken, Fransız kanat oyuncusunun gelişimindeki başarıyı kendisine mal etmeyi reddetti.

Kompany, "Sky Sport - Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda, Olise'nin gelişimindeki rolüne dair bir soruya karşılık şunları söyledi: "Michael Olise gibi yetenekli bir oyuncunun her zaman başarılı olacağına inanıyorum. Her zaman en iyi oyunculardan biri olacak. Mesele sadece yeteneğiyle ilgili değil, aynı zamanda zihniyeti ve detaylara verdiği önemle de ilgili."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman başkalarının göremeyeceği şeyi görecek vizyona sahip gibi görünüyor ve bu antrenmanlarda bile geçerli. Bu yüzden bu genç, dünya futbolunda gerçekten özel bir oyuncu haline geldi."

Belçikalı teknik direktör şunları ekledi: "Ancak bir teknik direktör açısından bu tür oyuncularla çalışırken en önemli şey, bunu yalnızca bir teknik direktör olarak değil, aynı zamanda bu tür oyuncularla takım arkadaşı olarak edindiğim tecrübeden de söylüyorum, açlığın korunmasıdır. Bu oyuncular övgünün artık her zaman mevcut olmadığı bir ortama geldiklerinde bile."

Devamında şunları söyledi: "Bizde (Bayern Münih'te) övgüyü ortaya koyduğun şey, antrenmanlardaki çalışma şeklin ve maçta yaptığın ve ürettiğin şey sayesinde alırsın. Bu bir maçta eksik kalırsa, sonraki adımlara nasıl devam edileceği konusundaki tartışmayı hemen açarız. Bizim üstlendiğimiz rol budur."

Kompany sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak mesele bizim bir oyuncuyu dünya çapında bir oyuncuya dönüştürmemiz değil. Bu imkânsız. O (Olise) bunu zaten içinde taşıyor."

Olise, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan törende verilecek olan 2026 Ballon d'Or ödülünün adayları arasında yer alıyor.



