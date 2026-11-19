Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, kas yırtığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyen Jamal Musiala'nın, Bundesliga'da yarın cuma günü oynanacak Köln maçı öncesinde kadroya dönmeye yakın olduğunu açıkladı.

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Belçikalı teknik adam, Musiala'nın en iyi seviyesine yeniden ulaşabileceğine inandığını dile getirdi . Oyuncunun son birkaç sezonda art arda aksilikler yaşamasına rağmen bu inancını koruyan Kompany, Musiala'nın sakatlıktan dönüş sürecinde sergilediği zihniyeti de övdü.

Kompany, perşembe günü yaptığı ve "Sky Sports" sitesinin aktardığı açıklamada şunları söyledi: "Jamal'ın mücadele ediş şekli ve şu anda ortaya koydukları, önümüzdeki aylarda onu daha fazla izlemenizi ve bunu sahada gösterebilmesini dilememe neden oluyor. Bunlar, bize sezon boyunca enerji verebilecek anlar. Olağanüstü bir zihniyet ve büyük bir istek sergiliyor, ancak varlığını sahada kanıtlaması gerekiyor."

Kompany şöyle devam etti: "Bir teknik direktör olarak çok mutluyum, çünkü benim için en önemli şey sahada yeniden iz bırakabilmesi. Muhtemelen yarın kadroda olacak."

Bayern Münih teknik direktörü, oyuncuların zor dönemleri atlatmalarına yardımcı olmadaki rolüne de değinerek parıltısını yeniden kazanmayı başaran örnekler bulunduğunu belirtti ve kısa süre önce Altın Top ödülüne layık görülen İngiliz Harry Kane'i örnek gösterdi.

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Kompany şöyle açıkladı: "Benim görevim, herkesin Bayern Münih için en iyisini ortaya koyabilmesini sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapmak. Bunun işe yaradığına dair örnekler var; Harry Kane şimdi Altın Top'u kazandı. Umarım herkes yakında sahaya döner ve Jamal'ın ne kadar hevesli olduğunu görürsünüz."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Stadyuma onun gibi oyuncuları izlemek için geliyoruz. Bu kalitedeki oyuncular zor bir dönemden geçtiğinde, hem zihinsel hem de fiziksel olarak bundan güç alabilirler. Takıma geldiğimde Jamal adeta altın çocuktu, ancak şimdi tüm bu durumla başa çıkma şeklini izlemek özel bir şey. Umarım altı ay sonra bambaşka bir hikâyeden söz ediyor oluruz."

Musiala, geçen eylül ayında Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanmıştı. Bundan önce de ağustos ayında Bayern Münih'in maçlarında iki kez yere düşmüştü ; bu iki olay arasında yalnızca birkaç gün vardı.

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Öte yandan Kompany'nin açıklamaları, kas yırtığı sakatlığından kurtulma yolunda önemli mesafe kat ettikten sonra milli ara döneminde takım antrenmanlarının bir bölümüne katılmaya başlayan Kolombiyalı Luis Díaz hakkında da olumlu haberler içeriyordu.

Bayern Münih teknik direktörü, antrenmanlarda olumlu bir hafta geçiren Díaz'ın durumunun iyi yönde ilerlediğini söyledi; ancak oyuncunun Köln karşısında forma giymesine ihtimal vermedi ve önümüzdeki yedi gün içinde maçlara dönebileceğini vurguladı.

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Kompany sözlerini şöyle tamamladı: "Lucho çok iyi durumda ve iyi bir hafta geçirdi. Yarınki maç onun için henüz biraz erken, ancak önümüzdeki yedi gün içinde onu yeniden sahaya döndürebileceğiz."

Bayern Münih, 21 puanla Bundesliga'nın zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un averajla önünde bulunuyor.