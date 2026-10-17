Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, takımın teknik direktörü Vincent Kompany'nin uyluk bölgesinde bir sorun yaşadığını, bunun yanı sıra bu hafta içinde bir virüs kaptığını açıkladı. Bu durum, Alman Ligi kapsamında bugün cumartesi Allianz Arena'da oynanan ve Bavyera devinin 6-1'lik ezici üstünlüğüyle sona eren Leipzig maçının ardından Kompany'nin açıklama yapmasına engel oldu.

Alman "Bild" gazetesi ise Kompany'nin Leipzig karşılaşmasında tünelden çıkarken ayağının kaydığını, bunun da ayağının hafif şekilde burkulmasına yol açtığını aktardı.

Gazete, Belçikalı teknik direktörün devre arasında merdivenleri normal şekilde çıkmakta zorlandığını, bu nedenle stadın iç koridorlarına köşelerden birini kullanarak başka bir yoldan gittiğini de ekledi.

Ayrıca okuyun

Kararın perde arkası: Flick, Hamza Abdelkerim'i neden Barcelona'nın A takımı kadrosundan çıkardı?

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Real Madrid geri dönüşlerin tarihi kralı, Barcelona ikinci sırada

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Kompany'nin yerine Eberl katıldı ve teknik direktörün, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi kapsamında önümüzdeki çarşamba oynanacak Arsenal karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunma olasılığı hakkında konuştu.

Eberl şöyle konuştu: "Takımla birlikte olmasına engel bir durum yok. Yedek kulübesinde oturdu, dolayısıyla sorun büyük değildi. Takımı doğrudan kenardan yönetmedi, bu görevi Aaron Danks ve Rene Maric üstlendi. Bu da teknik ekip üyeleri arasındaki uyumun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Bayern Münih'in sportif direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Çarşamba günü (Arsenal karşısında) bunun bir sorun olmayacağını düşünüyorum."

Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç ekibi Viking ile deplasmanda yaşadığı sürpriz 3-3'lük beraberliğin ardından Avrupa arenasında yeniden galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor.



