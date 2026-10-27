Tanınmış Alman gazeteci Marcel Reif'in bildirdiğine göre Vincent Kompany'nin Bayern Münih'te yeniden saha kenarına dönmesi haftalar sürecek. Belçikalı teknik direktör cuma günü kulübün antrenman tesislerinde yere yığıldı ve hâlâ hastanede yatıyor.

Kompany, geçen cuma Bayern Münih U23 takımının antrenmanını izlerken yere yığıldı. Sahaya bir acil müdahale helikopteri bile geldi ancak sonradan buna gerek olmadığı anlaşıldı.

Manchester City'nin de aralarında bulunduğu kulüplerde forma giyen eski futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kompany hâlen hastanede yatıyor. Alman basınına göre viral enfeksiyon geçiriyor.

Reif, Kompany'nin iyileşmesinin haftalar değil, aylar sürebileceğini belirtti. "Bu basit bir soğuk algınlığı değil. Bu ciddi bir durum. Eşim doktor ve bana bunu söyledi. O yüzden spekülasyon yapmayı bırakalım. Sıradan bir soğuk algınlığı bile genellikle kalp kasını etkiler. Bu ciddi bir durum" dedi.

Reif, Sport BILD'e yaptığı açıklamada Kompany'yi bir süre görmemeyi umduğunu da söyledi. "Onu bir süre görmek, ondan haber almak ya da buna benzer bir şey istemiyorum. Bırakın, sakin bir şekilde iyileşsin. Önemli olan bu. Geri kalan her şey ikinci planda. Bayern idare eder. Çok daha önemli olan, onun tamamen iyileşip geri dönmesi" ifadelerini kullandı.

Harry Kane de pazartesi akşamı teknik direktörüne destek verdi. Ballon d'Or'u kazanan İngiliz futbolcu, konuşmasında Kompany'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayern, şu anda Bundesliga'da lider. Kulübün Borussia Dortmund ile puanı eşit. İki takım cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek.