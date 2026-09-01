Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Bayern Münih'in son gün yeni bir oyuncu transfer etmeyeceğini doğruladı. Ancak gidenler tarafında hâlâ bazı gelişmeler yaşanabilir; 49 yaşındaki yönetici, Sacha Boey ve Hiroki Ito hakkındaki söylentilere de açıklık getirdi.

Freund, VfL Osnabrück ile oynanacak DFB-Pokal maçı öncesindeki basın toplantısında, "Yeni bir transferimiz olmayacak. Mevcut kadromuzdan, nasıl yapılandığımızdan çok memnunuz. Ancak ayrılıklar tarafında hâlâ bir şeyler olabilir" dedi.

Her şeyden önce Boey ile yolları ayırmak isteyen Alman rekortmeni için son dönemde, sağ bekin Hamburg'a transfer olabileceğine dair söylentiler gündeme gelmişti. Türkiye'de transfer penceresi biraz daha uzun süre açık olduğu için Galatasaray'a bir kez daha dönmesi de hâlâ mümkün.

Sacha Boey, Bayern'de bireysel çalışmak zorunda

Uzayan pazarlık süreci ve Boey'nin Vincent Kompany'nin planlarında artık hiçbir rol oynamaması nedeniyle oyuncu artık takım antrenmanından bile "çıkarıldı" ve formunu bireysel olarak korumak zorunda.

Freund, Boey'ye uygulanan özel durumu, "Sacha fit durumda ama Vinnie [Kompany] ve kendisiyle yaptığımız görüşmelerin ardından, şu anda bazı temaslar olduğu için bireysel çalışmasına karar verdik" sözleriyle açıkladı.

Öte yandan Ito'nun ayrılığı ise rekortmen ekipte görünüşe göre gündemde değil. Son günlerde Ajax'a, Amsterdam'a olası bir transferine ilişkin haberler çıkmıştı. Freund, stoper için, "Hiroki konusunda acil bir durum yok. Ben de söylentileri okudum ama şu an itibarıyla bunda gerçeklik payı yok. Biz onun bizimle kalmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjon Ibrahimovic ise Bayern'den Augsburg'a gidecek. Sky'ın haberine göre Bundesliga'daki rakip, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek ve 20 yaşındaki oyuncuyu gelecek yaz sekiz milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonu sayesinde bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bayern ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesini de güvence altına aldı.



