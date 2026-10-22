Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Allianz Arena'da takımının Arsenal'le 2-2 berabere kalmasının ardından karşılaşmanın zorluğunu itiraf etti. Bu sonuç, Belçikalı teknik adamı galibiyeti kaçırmanın hayal kırıklığı ile oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nin önde gelen rakiplerinden biri karşısında yarattığı fırsatlardan duyduğu memnuniyet arasında bıraktı.

Kompany, Bayern'in maçı kendi lehine sonuçlandırabileceğine inanmasına rağmen, Arsenal'in üstünlüğünü kurduğu dönemlerin ve son dakikalarda beraberlik golünü bulmasının ardından sonucun adil olabileceği ihtimalini de dışlamadı.

Bayern'in teknik direktörü, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok sayıda maç oynadığımız bir dönemdeyiz, bu yüzden bu karşılaşmayı hızlıca geride bırakıp bir sonraki maçı düşünmeliyiz. Güçlü bir rakiple karşılaştık, bunu hissettik ve açıkça gördük."

Kompany beraberlik golüne hayıflandı

Belçikalı teknik adam, takımına çıkan fırsatlar hakkında konuşarak Bayern'in bu kadar çok sayıda ulaşmayı beklemediği tehlikeli fırsatlar yarattığını, ancak son dakikalarda bir miktar momentum kaybettiğini belirtti.

Şunları ekledi: "Maçta iyi dönemlerimiz olduğunu ve elde edeceğimizi beklemediğim bazı net fırsatlar yarattığımızı düşünüyorum. Son 10-15 dakikada zorlanmamız ve bu yüzden bir miktar momentum kaybetmemiz üzücü."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanabileceğimizi hissettik ve belki de bunu hak ediyorduk, ama rakip son derece güçlüydü ve maç hiçbir anda garanti değildi. Son dakikalarda yediğimiz beraberlik golü üzücüydü."

Kompany, saha içindeki mücadelenin büyük ölçüde dengeli geçtiğini, iki takımın da baskı ve hücum üçte birine ulaşma girişimlerini karşılıklı sürdürdüğünü, ancak Bayern'in tehlikeli bölgelere tekrar tekrar ulaşmayı başardığını gördüğünü açıkladı.

Şunları söyledi: "Arsenal, bizim yaptığımız baskının aynısını yaptı ve o anlarda tehlikeliydik. Son üçte bire ulaşmak için her zaman doğru zamanlamayı seçmeyi başaramadık, ama o bölgelere Arsenal'den daha çok ulaştığımızı ve sayısal üstünlüğe sahip olduğumuz iki ya da üç fırsat dahil olmak üzere tehlike yarattığımızı düşünüyorum."

Bazı dönemlerde Arsenal'in üstünlüğü itirafı

Kompany, iki puan kaybetmeye hayıflanmasına rağmen maçı Bayern Münih'in tam hakimiyeti olarak göstermeyi reddetti ve Arsenal'in karşılaşmanın bazı aşamalarında üstünlüğünü kurduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Üst düzey bir rakiple karşılaştık ve iki takımdan birinin mutlak anlamda hakim olduğunu söylemeyeceğim, çünkü Arsenal'in de daha üstün olduğu dönemleri oldu. Daha net fırsatlar yaratmış olsak da belki sonuç adildir."

Kompany, Harry Kane'in tehlikesinin sırrını açıkladı

Bayern'in teknik direktörü, bir gol atıp Alphonso Davies'e gol pası vererek maçın en iyi oyuncusu seçilen Harry Kane'in üstlendiği rolleri övdü ve İngiliz golcünün hareket etme ile pozisyon değiştirmedeki zekasının takıma ek hücum çözümleri kazandırdığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Kane, ne zaman geriye düşeceğini ve ne zaman sahanın başka bölgelerine hareket edeceğini bilmesini sağlayan özel bir içgüdüye sahip. Arsenal'in de bugün golcüleriyle benzer bir şey yaptığını düşünüyorum ve bu, savunmacıların işini son derece karmaşık hale getiriyor, çünkü tek bir mevkide sabit duran bir oyuncuyu markaja alamıyorlar."

Kompany sözlerini, Kane'in hareketinin ona pas verme yeteneğini kullanacak alan tanıdığını belirterek şöyle bitirdi: "Stoperler baskı için öne çıktığında ve Harry topla biraz zaman bulduğunda, uzun ve isabetli paslarla büyük kalitesini gösterebiliyor; bu da savunma hattını aşmamıza ve tehlikeli fırsatlar yaratmamıza yardımcı oluyor."

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin üç haftası sonunda puanını 5'e yükseltti ve 3 Kasım'da Atletico Madrid ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde Bavyera ekibi güçlü bir rakip karşısında yeni bir sınav verecek.