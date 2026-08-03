Bayern Münih'in teknik direktörü Belçikalı Vincent Kompany, yaz transfer döneminin kapanışından önce takımı yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir adımla, Bavyera ekibinin bu sezonki planları dışında bırakılan oyuncuların listesini açıkladı ve kulübün kararını açık ve doğrudan bir şekilde kendilerine resmen bildirdiğini vurguladı.

Kompany, düzenlediği basın toplantısında Bayern Münih'in transfer piyasasındaki hareketliliğine dair son gelişmeleri aktardı. Toplantıda tartışma, takımın yeniden yapılandırılması ve bu sezon kendisine güvenilmeyecek oyuncuların belirlenmesi üzerinde yoğunlaştı.

Üç oyuncu resmen kadro dışı

Belçikalı teknik direktör, kendisinin ve kulübün 3 oyuncuya bu sezon takımın planları içinde yer almayacaklarını halihazırda bildirdiklerini doğruladı. Bu oyuncular; Portekizli João Palhinha, Hollandalı Sacha Boey ve İspanyol Bryan Zaragoza olup, artık yaz transfer döneminin kapanmasından önce Bavyera kulübünden bir çıkış yolu aramaya aktif biçimde başladılar.

Kompany net ifadelerle şunları söyledi: "Bence kulübün oyuncularla açık bir şekilde iletişim kurması son derece olumlu bir şey. Eski bir futbolcu olarak, oynadığım kulüplerden hep bu tür bir dürüstlüğü ve açıklığı bekledim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kulüp, ilgili oyunculara açık ve net bir açıklama yaptı, dolayısıyla bu yaklaşım konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. Daha da önemlisi, onlara tam bir saygıyla davranıyor ve daha önce kulübe kattıklarını takdir ediyoruz."

Zor karara rağmen tam saygı

Kompany, kulübün üç oyuncunun geleceği kesin biçimde netleşene kadar onlara tam bir saygı ve profesyonellikle davranmayı sürdüreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Onlarla her zamanki gibi tam bir profesyonellikle çalışmaya devam edeceğiz. Zor kararlar alınırken, bunların herkese açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekir."

Şunları da ekledi: "Transfer dönemi açık olduğu sürece durum herkes için tamamen nettir, sonrasında ise hayattaki her şeyde olduğu gibi ne olacağını göreceğiz. Ancak benim asıl görevim takımı çalıştırmak, sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak ve belirlenen hedeflere ulaşmaktır."