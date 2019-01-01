Kombine kampanyası Galatasaray'a 44 milyon TL kazandırdı!

Galatasaray taraftarları kombinelere hücum ederken kısa süre içinde gelen 44 milyon TL yönetimin yüzünü güldürdü.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan 'da yeni sezon kombinelerine de ilgi büyük.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı taraftarlar, 2019-2020 sezonu için satışa sunulan kombinelere hücum etti. 11 Haziran’da başlayan yenileme kampanyası ile 20 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar koltuklarını yenilerken Galatasaray Kulübü de 15 gün içinde 44 milyon TL parayı kasasına koydu.

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Geçen yılki kombine sahiplerinin büyük ilgisi sayesinde kısa sürede Türk Telekom Stadı’ndaki 20 bin koltuğu doldurmayı başaran Galatasaray’da yenileme dönemi sona erdi ve şimdi ise koltuklar genel satışa sunuldu. Özellikle, henüz resmi olarak hiçbir futbolcu transferi açıklanmamasına karşın taraftarların böylesine büyük bir ilgi göstermesi yönetimin yüzünü güldürdü.

Transferlerin yapılması ile satışa sunulacak tüm kombinelerin tükenmesine ise kesin gözle bakılıyor. Galatasaray yönetimi genel satışlarda, Türk Telekom Stadyumu’ndaki 20 bin koltuğu daha satacak.