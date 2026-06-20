Koman: Japonya karşısında hata yaptım… İsveç’in gücü sadece Jökers ve Isaac ile sınırlı değil

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Dünya Kupası 6. Grubu’nun ikinci turunda İsveç ile oynanacak maçta yedek kulübesini daha iyi yöneteceğine söz verdi ve açılış maçındaki oyuncu değişikliklerinin istenen etkiyi yaratamadığını kabul etti.

Hollanda Milli Takımı, Japonya ile oynadığı ve pek çok soru işareti uyandıran hayal kırıklığı yaratan açılış maçındaki beraberliğin ardından, Dünya Kupası'ndaki yolunu yeniden doğru raya oturtmaya çalışıyor. O maçta Koeman, 89. dakikada kalesinde gol yemeden önce defansif bir taktiğe geçmişti.

Koeman, sonucun tüm sorumluluğunu üstlendi ve oyuncularının sahada daha yüksek bir baskı kurmasını istediğini, ancak 2-2 berabere biten maçta bunu başaramadıklarını açıkladı.

Koman, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle, oyuncu değişikliklerinin etkisinin olumlu olmadığını düşünüyorum ve elbette bunun sorumluluğu bana ait. Bana yöneltilen eleştirileri kabul ediyorum, bu bir sorun değil.”

Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Kararımı teknik ekibimle görüştükten sonra verdim ve neyi değiştirmek istediğimi net bir şekilde açıkladım. Sahanın üst bölgelerinde daha fazla baskı kurmamız gerekirdi, ancak bunu başaramadık ve bu mesajı oyunculara iletmek istiyoruz."

Hollanda milli takımı, forvet ikilisi Victor Giokiris ve Alexander Isak’ın liderlik ettiği İsveç milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Her iki oyuncu da İsveç’in Tunus’u 5-1 mağlup ettiği maçta gol attı ve maç boyunca birçok başka gol fırsatı da yarattı.

Koman, bu ikilinin şu ana kadar olağanüstü bir turnuva geçirdiğini vurguladı, ancak aynı zamanda Hollanda savunmacılarını İsveç milli takımındaki diğer hücum kaynaklarına da dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Koman, “İkisi de hız ve güçle öne çıkıyor ve gol atma yeteneğine sahipler. Bu yüzden onlara odaklanıp özel ilgi göstereceğiz, ancak İsveç milli takımının tamamına da odaklanmalıyız; sahada iyi bir performans sergilediler” dedi.

Koeman, son dönemde uyluk problemleri yaşayan ve Japonya maçında yedek olarak oyuna girdikten sonra büyük bir etki yaratamayan Hollanda milli takımının tarihi golcüsü Memphis Depay’e güvenmeyi umduğunu belirtti.

Koman sözlerini şöyle tamamladı: “Depay bize katma değer sağlayabilir ve her zaman da sağlamıştır. Bu nedenle ona ihtiyacımız olduğunda sahada olacaktır.”