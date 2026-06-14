Koman: Japonya harika bir takım... Beraberliği sportmenlik ruhuyla kabul ediyorum

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Pazartesi sabahı erken saatlerde 2026 Dünya Kupası 6. Grubu'nun ilk turunda Japonya ile 2-2 berabere kalan takımının performansına ilişkin mazeret göstermeyi reddetti.

Hollanda milli takımı iki kez öne geçti, ancak Japon Samuraylar geri döndü ve 88. dakikada ölümcül bir beraberlik golü attı.

Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Koeman, "Maçın sonunda büyük bir hayal kırıklığı hissettim. İki kez öne geçip sonra berabere kalmak hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak sonuçta, sakin bir şekilde, bu beraberliği sportmenlik ruhuyla kabul ediyorum" dedi.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Koeman şunları ekledi: "Japonya'nın büyük maçları kazanabilecek mükemmel bir takım olduğunu düşünüyorum, ancak biz daha iyiydik; hatta maçın büyük bir bölümünde onların bizden korktuğunu hissettim."

"Maçta her şeyi kontrol edemezsiniz. Kazanmak istiyordum; bu takıma huzur verir. Ancak Japonya harika bir takım, her şey yolunda, devam edebiliriz, şimdi bu hafta İsveç karşısında telafi etme zamanı" diye devam etti.

Hollanda ve Japonya ile birlikte 6. grupta yer alan Tunus ve İsveç, Pazartesi günü sabaha karşı oynayacak.