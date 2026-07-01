Koman’ın ardından… Dünya Kupası’ndan elenme nedeniyle bir antrenör daha istifa etti

Arjantinli Marcelo Bielsa, “La Celeste”nin 2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasından elenmesinin ardından Uruguay milli takımının teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıkladı. Böylece, yaklaşık 4 yıl önce atanması sırasında büyük umutlar beslenmesine rağmen, milli takım içinde pek çok tartışma ve bölünmeye sahne olan bir dönem sona erdi.

Uruguay milli takımı, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak ve İspanya'ya yenilerek toplam 2 puan toplayarak 8. grupta üçüncü sırada yer aldı.

Bielsa'nın istifası, Hollanda milli takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın, Dünya Kupası'nda Fas'a yenilerek son 32 turunda elendikten sonra görevinden istifa etmesinden birkaç saat sonra geldi.

Bielsa, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa eden beşinci teknik direktör oldu. Ondan önce istifa edenler arasında Koeman'ın yanı sıra Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo, Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Miroslav Kubík ve İskoçya teknik direktörü Steve Clarke yer alıyor.

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Milli takım heyetinin Uruguay’a dönüşünün ardından düzenlediği basın toplantısında Bielsa, ayrılma kararının takımın hedeflerine ulaşamamasının ardından alındığını vurguladı ve takımın performansının taraftarların beklentilerini karşılayamadığını kabul etti.

İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre Arjantinli teknik direktör şunları söyledi: “Kendime kurduğum hayaller ve bu deneyimin sona erme şekli nedeniyle bu son çok acı verici. Taraftarların beklentilerini boşa çıkardığımız için büyük bir hayal kırıklığı duyuyorum ve grup aşamasında dokuz puanın sadece ikisini alabilmemizi haklı çıkaramam.”

Bielsa sözlerine şöyle devam etti: “Ben, teknik ekibim ve oyuncularımız elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak sahip olduğumuz kaynakları yönetmek, istenen sonuçları elde etmek için yeterli olmadı. Farklı yollar izleseydim bile sonuçların değişeceğini sanmıyorum.”

Bielsa, bu başarısızlığın sorumluluğunu Uruguay Futbol Federasyonu’na yüklemediğini belirterek, görev süresi boyunca ihtiyaç duyduğu tüm imkânları sağlandığını vurguladı.

"Federasyondan tam destek gördüm, emrime sunulan organizasyonel yapı mükemmeldi ve taraftarların desteğini de her zaman hissettim. Dolayısıyla, çalıştığım koşullarla ilgili hiçbir mazeretim ya da şikayetim yok" dedi.

Bielsa’nın görev süresi boyunca birçok kriz yaşandı; bunların en önemlileri, Luis Suárez ve Edinson Cavani gibi milli takımın tarihi yıldızlarından bazılarını kadro dışı bırakma kararları ile antrenman yöntemleri ve teknik toplantılar konusunda bazı oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklara dair haberlerdi.

Arjantinli teknik direktör, oyuncuların teknik toplantı sayısının azaltılması ve antrenman yöntemlerinin değiştirilmesi yönündeki taleplerini kabul ettiğini itiraf ederek, takımın bütünlüğünü korumak için bu taleplere yanıt verdiğini vurguladı.

Bielsa, “Oyuncular, gruplara ayrılmak yerine tek bir grup olarak antrenman yapmayı ve teknik toplantıların sayısının azaltılmasını talep ettiler. Bu talepleri reddetmenin takım içinde bölünmeye yol açacağını düşündüğüm için kabul ettim” dedi.

Bielsa, aynı zamanda, turnuva sırasında aralarındaki ilişkinin gergin olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından, Real Madrid’in orta saha yıldızı Federico Valverde ile herhangi bir anlaşmazlık olmadığını yalanladı.

Şöyle konuştu: “Valverde ile hiçbir sorun yaşamadım. Aslında, hiçbir oyuncuya ona yaptığımdan daha fazla taviz vermedim, çünkü o bunu hak ediyor. Her zaman işbirlikçi davrandı ve istediğim herhangi bir pozisyonda oynamaya hazırdı.”

Teknik direktör ayrıca, elenmenin sorumluluğunu oyuncularına yüklemeyi reddetti ve onların son ana kadar talimatlarına sadık kaldıklarını, takımın sahada elde ettiğinden daha iyi sonuçları hak ettiğini vurguladı.

Bielsa sözlerini şöyle tamamladı: “Futbol hatalarla doludur ve bu sefer bunun bedelini ödedik. Uruguaylı taraftarların yaşadıkları için üzgünüm, ancak oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına ve başarıya ulaşmak için imkansızı başardığımıza inanarak buradan ayrılıyorum.”