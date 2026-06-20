Koman, Hollanda’nın yıldız oyuncusunun beyin sarsıntısı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı… Di Yong’un durumu ise belirsizliğini koruyor

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Cumartesi günü 6. Grup kapsamında İsveç ile oynanacak beklenen maç öncesinde, orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’un fiziksel hazırlığı konusunda şüpheler olduğunu açıkladı.

Hollanda Milli Takımı, Houston'da oynanacak maçta savunma oyuncusu Quinten Timmer'in yokluğunu hissedecek. Timmer, antrenman sırasında takım arkadaşı Teun Koopmeiners ile istem dışı bir çarpışma sonucu beyin sarsıntısı geçirmişti.

Cuma günü maç öncesinde düzenlediği basıntoplantısında Koeman şunları söyledi: “Bir çarpışma sonucu Quinten hafif bir beyin sarsıntısı geçirdi, bu nedenle bu maçta forma giyemeyecek. Bir sonraki maçtan sonra hazır olabilir.”

Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Frenkie de fiziksel durumu konusunda ufak şikayetler yaşıyor. Diğer oyuncularla birlikte antrenman yaptı, ancak yarın durumunun nasıl olacağını bekleyip görelim. Durum net değil, bir soru işareti var. Emin değilim, bilmiyorum. Sakatlığı karnının alt kısmında."

Hollanda Milli Takımı, açılış turunda Japonya ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, 6. gruptaki gidişatını tekrar rayına oturtmak için galibiyet peşinde.

Koeman, Tunus’u 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek grubun liderliğine yükselen İsveç karşısında forma giyebilmesi halinde, De Jong ile geliştirebileceği yönler hakkında yaptığı konuşmanın ayrıntılarını açıkladı.

Kuman bu konuda şunları söyledi: “Maçtan sonra Frenkie ile konuştum ve bence pek çok şeyi doğru yapıyor.”

Hollandalı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Taktik açıdan çok zeki bir oyuncu. Frenkie ile, hücumda olduğumuzda daha ileriye çıkması gerektiği konusunda da konuştum.”

Koman sözlerini şöyle tamamladı: “Bazen sahada çok geride kalıyor, bazen de gerçekten hızlı olduğu için ileriye doğru hareket edebiliyor. Hem kendisi hem de takım için bu konuda gelişme gösterebileceğini düşünüyorum. Yine de ‘kadro dışı bırakılmalı’ demek tamamen abartılı olur.”