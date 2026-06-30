Koman: Fas’a karşı yenilgimizin sebebi şanssızlıktı… Ve beşli savunma dizilişimi tekrar uygulayacağım

Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, takımının 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Fas milli takımı karşısında penaltı atışları sonucunda elenmesine rağmen, aynı teknik kararları tekrar almaya hazır olduğunu vurguladı ve aynı zamanda takımının yaşadığı talihsizliğe üzüntüsünü dile getirdi.

Maç sonrası basın toplantısında Koeman şunları söyledi: “Afrikalı takımların taktiksel olarak ve maçlara yaklaşımlarında geliştiği artık çok açık; Fas örneğinde olduğu gibi, çok sayıda yetenekli oyuncuya ve Avrupa’nın en iyi kulüplerinde forma giyen genç oyunculara sahipler. Dünya sıralamasında Hollanda’nın üzerinde olmaları da tesadüf değil.”

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, rakibin yüksek seviyesini kabul etmesine rağmen takımının yaşadığı şanssızlıktan şikayet etti; maçın son dakikalarında kalesinde bir gol yedi. Ayrıca, penaltı atışları serisinin ikinci atışında iki takım 1-1 berabere kaldı; kaleci Bart Verbruggen topu kurtardı ancak top topuğuyla ağlara girdi.

Koman bu bağlamda sözlerine şöyle devam etti: “O penaltıyı kaçırsalardı her şey değişirdi, ama bugün bizim günümüz değildi.”

Monterrey’de oynanan maçın büyük bölümünde Fas milli takımı oyuna hakim oldu; ancak Hollanda milli takımı, 72. dakikada Cody Gakpo’nun attığı golle öne geçmeyi başardı.

İsa Diop, uzatma dakikalarında bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı; bu gol, Hollanda'nın neredeyse galibiyeti kutlamaya hazırlandığı bir anda geldi ve maçın uzatmalara gitmesine, ardından da penaltı atışlarına yol açtı. Penaltı atışlarını Atlas Aslanları 3-2'lik skorla kendi lehine sonuçlandırdı.

Hollanda teknik direktörü, beş savunmacıyla oynama taktiğini savundu ve bu konuda oyuncularına danıştığını, bu kararın antrenman seanslarının analizinden sonra varılan bir sonuç olduğunu belirtti.

Koman, kendisine eleştiri yönelten gazetecilere şu şekilde yanıt verdi: “Her şeyi televizyondan izlediniz, ama ben oradaydım ve takımım için en iyisinin ne olduğunu biliyorum; eleştirmek hakkınız var, ancak diğer günlere kıyasla daha iyi savunma yaptık. Eğer fırsatım olursa, aynı taktiksel kararları yine alırım.”

Koman, 32'de zorlu bir maçla karşılaşabileceklerini her zaman bildiklerini belirterek, işler istenen şekilde gitmemiş olsa da maça iyi hazırlandıklarını vurguladı.

Teknik direktör, milli takımdaki geleceği hakkında da konuştu ve önce bir değerlendirme yapacağını, ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine devam etmek için uygun koşulların olup olmadığını analiz edeceğini belirtti.

Koman, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Önce düşünmeliyim, sonra kararlarımı vereceğim. Elbette hesap vermeyi ihmal etmeyeceğim.”