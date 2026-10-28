Arsenal efsanesi Paul Merson, genç yetenek Max Dowman'ın Carabao Cup'ta oyundan atılmasının ardından Mikel Arteta'nın ona yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Arsenal, League Two ekibi Fleetwood Town'a elenerek büyük bir utanç yaşadı ancak manşetlere teknik direktörün saha kenarındaki davranışları taşındı.

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Carabao Cup’ta şok ve pahalıya mal olan kırmızı kart

Premier League şampiyonu salı günü büyük bir sürpriz yaşadı: League Two ekibi Fleetwood Town’a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi. Karşılaşma 1-1 sona ermişti. Ev sahibi ekibi Aaron Loupalo-Bi öne geçirirken Viktor Gyokeres, tribünleri dolu Highbury’de skora denge getirdi. Topa %78 oranında sahip olan ve Fleetwood’un üç şutuna karşılık 26 şut çeken Arsenal, galibiyet golünü bulamadı.

Karşılaşmanın seyri 85. dakikada tamamen değişti. 16 yaşındaki kanat oyuncusu Dowman doğrudan kırmızı kart gördü; Harrison Neal’ın sert müdahalesine karşılık olarak ona tekme atmıştı.

Genç oyuncu sahadan ayrılırken Arteta’nın gözle görülür biçimde öfkeli olduğu görüldü. İspanyol teknik direktör, sert müdahale karşısında sakin kalamamasından duyduğu rahatsızlığı genç oyuncuya sert sözlerle ifade etti.

‘Bu görüntü hiç hoşuma gitmedi’

Kenar çizgisinde yaşananları izleyen eski Arsenal yıldızı Merson, Arteta’nın tutumunu sert biçimde eleştirdi. Sky Sports’ta konuşan yorumcu, teknik direktörün genç oyuncuya gereksiz yere sert davrandığını savundu.

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Merson, “Mikel Arteta’nın o sahadan çıkarken kendisine ne söylediğini öğrenmek beni daha çok ilgilendirir. Bu görüntü hiç hoşuma gitmedi,” dedi. “Bu, deneyimli bir millî oyuncu olan [Viktor] Gyokeres olsaydı ona bunu yapmazdı. Ama 16 yaşındaki bir çocuğa yapıyor, öyle mi?”

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Merson, kupa maçının o anda hâlâ ortada olduğunu belirterek daha destekleyici bir yaklaşım gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“Arsenal’de kırmızı kart gören ne ilk ne de son kişi o. Ben olsam kolumu omzuna atardım,” diye ekledi. “Skor hâlâ 1-1, hâlâ maçın içindeler. Hepimiz hayatta sonradan söylememiş olmayı dilediğimiz şeyler söyleriz. O anı geri alabilseydi farklı davranırdı.”

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Arteta maç öncesi uyarılarını savundu

Arteta, Dowman’a tam olarak ne söylediğini açıklamayı reddetse de oyuncularının alt ligden gelen rakibin fiziksel oyununa karşı açıkça uyarıldığını ima etti. Arsenal teknik direktörü, sert müdahaleler karşısında sakin kalmaları gerektiğinin oyunculara anlatıldığını belirtti.

Maçın ardından olaya değinen Arteta, yalnızca “Bu, maçtan önce konuştuğumuz bir şeydi,” dedi.

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Bu tür rakiplere karşı zihinsel disiplinin önemini de vurguladı. Arteta, “Maçın koşullarına hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve duygusal açıdan nelere hâkim olmamız gerektiği konusunda çok açıktık,” diye ekledi. “Bu çok açıktı.”

Arsenal için hazmetmesi zor bir yenilgi

Jay Lynch’in Bruno Guimaraes’in penaltısını kurtardığı ve Conor Haughey’nin turu getiren penaltıyı gole çevirdiği dramatik seri sonrası Arsenal’in hızla toparlanması gerekiyor. İngiliz futbolunun dördüncü kademesinde 18. sırada bulunan bir takıma elenmek, şampiyonu kuşkusuz sarsacak ve kadro derinliği ile duygusal kontrol konusunda düşünmeye sevk edecek.

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Arteta’nın, özellikle de zor bir gecenin ardından Dowman’ın yeniden A takıma katılması konusunda, yaşananların etkisini dikkatle yönetmesi gerekecek. Ancak Arsenal’in bu ağır yenilgi üzerinde duracak vakti yok. Takımın hemen toparlanıp dikkatini Liverpool’a karşı oynayacağı büyük Premier League maçına çevirmesi gerekiyor.