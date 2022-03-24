Koltuk sayısı en fazla olan stadyum hangisi? Dünyanın en büyük 20 stadyumu
Maç günü futbol izlemeye gitmek neredeyse her zaman unutulmaz bir deneyimdir. Taraftar atmosferi, maç öncesi heyecanı ve tabii ki stadyumun büyüklüğü ve güzelliği ile daha da özel hale getirilmiştir.
Futbol, etkileyici stadyumlar ve sahalardan oluşan inanılmaz bir oyundur ve bazen bunların mutlak yoğunluğu bunaltıcı olabilir.
İngiltere milli takımının Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki evi ve Barcelona'nın Camp Nou'su dünyanın en ünlü ve tarihi stadyumlarından biridir. Bazı stadyumlar, ev sahipliği yaptıkları kulüpler ve takımlar kadar ikoniktir.
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GOAL, oturma kapasitesi açısından dünyanın en büyük stadyumlarını ilk 20'den geriye doğru sayıyor.
Dünyanın en büyük 20 stadyumu
Dünyanın en büyük stadyumunun Kuzey Kore'nin Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, diğer adıyla May Day Stadyumu olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.
Kuzey Koreli yetkililer, stadyumun güya 150.000 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ancak gerçek kapasitesinin 114.000'in altında olduğunu iddia ediyor. Buna rağmen, hala birkaç bin kişiyle dünyanın en büyük stadyumu.
1 Mayıs Stadyumu'nun ilk etkinliği 13. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaliydi. Ayrıca 2018 Kore Zirvesi Pyeongyang'a da ev sahipliği yaptı.
Diğer önemli stadyumlar arasında Avustralya'daki Melbourne Cricket Ground ve ardından Barselona'nın Camp Nou'daki evi yer alıyor.
Stadyum
Kapasite
Yer
1- Rungrado 1 Mayıs Stadyumu
114.000
Pyongyang, Kuzey Kore
2- Melbourne Kriket Stadyumu
100.000
Melbourne, Avustralya
3- Camp Nou
99.354
Barcelona, İspanya
4- FNB Stadyumu
94.736
Johannesburg, Güney Afrika
5- Rose Bowl
90.888
Pasedena, California
6- Wembley
90.000
Londra, İngiltere
7- Azteca Stadyumu
87.253
Mexico City, Meksika
8- Bukit Jalil Ulusal Stadyumu
87.411
Kuala Lumpur, Malezya
9- Borg EL Arab Stadyumu
86.000
İskenderiye, Mısır
10- Salt Lake Stadyumu
85.000
Kolkata, Hindistan
11- ANZ Stadyumu
84.000
Sydney, Avustralya
12- MetLife Stadyumu
82.500
Doğu Rutherford, New Jersey
13- Croke Park
82.300
Dublin, İrlanda
14- Signal Iduna Park
81.365
Dortmund, Almanya
15- Stade de France
81.338
Saint-Denis, Fransa
16- Santiago Bernabeu
81.044
Madrid, İspanya
17- Luzhniki Stadyumu
81.004
Moskova, Rusya
18- Shah Alam Stadyumu
80.372
Shah Alam, Malezya
19- Estadio Monumental
80.092
Lima, Peru
20- San Siro
80.018
Milano, İtalya
Final de dahil olmak üzere birçok 2010 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Güney Afrika'nın FNB Stadyumu da ilk 10'a giriyor, onu Kaliforniya'nın Rose Bowl ve Londra'nın Wembley Stadyumu takip ediyor.
FNB Stadyumu 94.736 kapasitesiyle Afrika'nın en büyük stadyumu oldu, ancak 2010 Dünya Kupası'ndaki maksimum kapasitesi basın ve diğer VIP üyelerine ayrılan koltuklar nedeniyle 84.490 idi.