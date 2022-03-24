Koltuk sayısı en fazla olan stadyum hangisi? Dünyanın en büyük 20 stadyumu

Maç günü futbol izlemeye gitmek neredeyse her zaman unutulmaz bir deneyimdir. Taraftar atmosferi, maç öncesi heyecanı ve tabii ki stadyumun büyüklüğü ve güzelliği ile daha da özel hale getirilmiştir.

Futbol, etkileyici stadyumlar ve sahalardan oluşan inanılmaz bir oyundur ve bazen bunların mutlak yoğunluğu bunaltıcı olabilir.

İngiltere milli takımının Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki evi ve Barcelona'nın Camp Nou'su dünyanın en ünlü ve tarihi stadyumlarından biridir. Bazı stadyumlar, ev sahipliği yaptıkları kulüpler ve takımlar kadar ikoniktir.

GOAL, oturma kapasitesi açısından dünyanın en büyük stadyumlarını ilk 20'den geriye doğru sayıyor.

Dünyanın en büyük 20 stadyumu

Dünyanın en büyük stadyumunun Kuzey Kore'nin Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, diğer adıyla May Day Stadyumu olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.

Kuzey Koreli yetkililer, stadyumun güya 150.000 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ancak gerçek kapasitesinin 114.000'in altında olduğunu iddia ediyor. Buna rağmen, hala birkaç bin kişiyle dünyanın en büyük stadyumu.

1 Mayıs Stadyumu'nun ilk etkinliği 13. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaliydi. Ayrıca 2018 Kore Zirvesi Pyeongyang'a da ev sahipliği yaptı.

Diğer önemli stadyumlar arasında Avustralya'daki Melbourne Cricket Ground ve ardından Barselona'nın Camp Nou'daki evi yer alıyor.

Stadyum Kapasite Yer 1- Rungrado 1 Mayıs Stadyumu 114.000 Pyongyang, Kuzey Kore 2- Melbourne Kriket Stadyumu 100.000 Melbourne, Avustralya 3- Camp Nou 99.354 Barcelona, İspanya 4- FNB Stadyumu 94.736 Johannesburg, Güney Afrika 5- Rose Bowl 90.888 Pasedena, California 6- Wembley 90.000 Londra, İngiltere 7- Azteca Stadyumu 87.253 Mexico City, Meksika 8- Bukit Jalil Ulusal Stadyumu 87.411 Kuala Lumpur, Malezya 9- Borg EL Arab Stadyumu 86.000 İskenderiye, Mısır 10- Salt Lake Stadyumu 85.000 Kolkata, Hindistan 11- ANZ Stadyumu 84.000 Sydney, Avustralya 12- MetLife Stadyumu 82.500 Doğu Rutherford, New Jersey 13- Croke Park 82.300 Dublin, İrlanda 14- Signal Iduna Park 81.365 Dortmund, Almanya 15- Stade de France 81.338 Saint-Denis, Fransa 16- Santiago Bernabeu 81.044 Madrid, İspanya 17- Luzhniki Stadyumu 81.004 Moskova, Rusya 18- Shah Alam Stadyumu 80.372 Shah Alam, Malezya 19- Estadio Monumental 80.092 Lima, Peru 20- San Siro 80.018 Milano, İtalya

Final de dahil olmak üzere birçok 2010 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Güney Afrika'nın FNB Stadyumu da ilk 10'a giriyor, onu Kaliforniya'nın Rose Bowl ve Londra'nın Wembley Stadyumu takip ediyor.

FNB Stadyumu 94.736 kapasitesiyle Afrika'nın en büyük stadyumu oldu, ancak 2010 Dünya Kupası'ndaki maksimum kapasitesi basın ve diğer VIP üyelerine ayrılan koltuklar nedeniyle 84.490 idi.