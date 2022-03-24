Koltuk sayısı en fazla olan stadyum hangisi? Dünyanın en büyük 20 stadyumu

Nazım Gömleksiz
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GOAL, kapasiteye göre sıralanmış futbol dünyasının en büyük 20 sahasına göz atıyor.

Maç günü futbol izlemeye gitmek neredeyse her zaman unutulmaz bir deneyimdir. Taraftar atmosferi, maç öncesi heyecanı ve tabii ki stadyumun büyüklüğü ve güzelliği ile daha da özel hale getirilmiştir.

Futbol, etkileyici stadyumlar ve sahalardan oluşan inanılmaz bir oyundur ve bazen bunların mutlak yoğunluğu bunaltıcı olabilir.

İngiltere milli takımının Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki evi ve Barcelona'nın Camp Nou'su dünyanın en ünlü ve tarihi stadyumlarından biridir. Bazı stadyumlar, ev sahipliği yaptıkları kulüpler ve takımlar kadar ikoniktir.

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GOAL, oturma kapasitesi açısından dünyanın en büyük stadyumlarını ilk 20'den geriye doğru sayıyor.

Dünyanın en büyük 20 stadyumu

Dünyanın en büyük stadyumunun Kuzey Kore'nin Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, diğer adıyla May Day Stadyumu olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir.

Kuzey Koreli yetkililer, stadyumun güya 150.000 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ancak gerçek kapasitesinin 114.000'in altında olduğunu iddia ediyor. Buna rağmen, hala birkaç bin kişiyle dünyanın en büyük stadyumu.

1 Mayıs Stadyumu'nun ilk etkinliği 13. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivaliydi. Ayrıca 2018 Kore Zirvesi Pyeongyang'a da ev sahipliği yaptı.

Diğer önemli stadyumlar arasında Avustralya'daki Melbourne Cricket Ground ve ardından Barselona'nın Camp Nou'daki evi yer alıyor.

Stadyum

Kapasite

Yer

1- Rungrado 1 Mayıs Stadyumu

114.000

Pyongyang, Kuzey Kore

2- Melbourne Kriket Stadyumu

100.000

Melbourne, Avustralya

3- Camp Nou

99.354

Barcelona, İspanya

4- FNB Stadyumu

94.736

Johannesburg, Güney Afrika

5- Rose Bowl

90.888

Pasedena, California

6- Wembley

90.000

Londra, İngiltere

7- Azteca Stadyumu

87.253

Mexico City, Meksika

8- Bukit Jalil Ulusal Stadyumu

87.411

Kuala Lumpur, Malezya

9- Borg EL Arab Stadyumu

86.000

İskenderiye, Mısır

10- Salt Lake Stadyumu

85.000

Kolkata, Hindistan

11- ANZ Stadyumu

84.000

Sydney, Avustralya

12- MetLife Stadyumu

82.500

Doğu Rutherford, New Jersey

13- Croke Park

82.300

Dublin, İrlanda

14- Signal Iduna Park

81.365

Dortmund, Almanya

15- Stade de France

81.338

Saint-Denis, Fransa

16- Santiago Bernabeu

81.044

Madrid, İspanya

17- Luzhniki Stadyumu

81.004

Moskova, Rusya

18- Shah Alam Stadyumu

80.372

Shah Alam, Malezya

19- Estadio Monumental

80.092

Lima, Peru

20- San Siro

80.018

Milano, İtalya

Final de dahil olmak üzere birçok 2010 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan Güney Afrika'nın FNB Stadyumu da ilk 10'a giriyor, onu Kaliforniya'nın Rose Bowl ve Londra'nın Wembley Stadyumu takip ediyor.

FNB Stadyumu 94.736 kapasitesiyle Afrika'nın en büyük stadyumu oldu, ancak 2010 Dünya Kupası'ndaki maksimum kapasitesi basın ve diğer VIP üyelerine ayrılan koltuklar nedeniyle 84.490 idi.