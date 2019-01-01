Kolombiya'da Falcao ve James tartışması sürüyor

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao’nun milli takıma çağrılmaması Kolombiya’da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, ’dan Radamel Falcao ile ’den James Rodriguez’i Şili ve maçları kadrosuna davet etmemişti.

Ülke basınında iki futbolcunun da söz konusu maçlar için milli takımdan af istedikleri iddiaları yer almış, teknik direktör Quieroz ise yaptığı açıklamada “Kararı ben verdim. Kadroda olmamaları teknik bir karardır” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı Ramon Jesurun’un bir televizyon programında Quieroz ile James Rodriguez’in görüştüğünü söylemesi tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.

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Kolombiya Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili bir açıklama yayınlayıp Jesurun’un sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

"Böyle bir anlaşma yapılamaz"

Yapılan açıklamada “Futbolcularla teknik ekip arasındaki görüşmeler gizlidir. Bu görüşmeler sonsuz bir güven çerçevesinde yapılır. Futbolcular ve teknik ekip arasındaki sadakat bağını hiçbir şey koparamaz. Radamel Falcao ve James Rodriguez’in Kolombiya Milli Takımı’nda yer almamak adına yaptıkları bir başvuru bulunmamaktadır. Bu tarz bir anlaşma hiçbir futbolcuyla yapılmadı ve yapılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.