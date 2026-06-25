Kolombiya ve Portekiz, bu hafta sonu Miami’de, 32’li turda birincilik koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek olan K Grubu’nun heyecan dolu final maçında karşı karşıya gelecek.

Arka arkaya aldığı iki galibiyetle 6 puanı toplayarak turu garantileyen Los Cafeteros, tehlikeli bir Avrupa devine karşı kusursuz galibiyet serisini korumayı hedefliyor.

Cristiano Ronaldo’nun altıncı Dünya Kupası’nda gol atarak tarih yazdığı Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederek morali yüksek olan Portekiz, tur atlamak için sadece bir puana ihtiyaç duyuyor ancak grup birinciliğini de hedefliyor.

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya - Portekiz maçı ne zaman oynanacak?

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Kolombiya, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından dünya futbol şölenine geri dönüyor. Takımı bekleyen K Grubu fikstürü şöyle:

Tarih Maç Yer Bilet 17 Haziran Çarşamba Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca (Meksiko) 1-3 23 Haziran Salı Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Estadio Akron (Zapopan) 1-0 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Biletler

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Maçları

Futbolseverler, bu yaz Kuzey Amerika'da Cristiano Ronaldo ve Selecao das Quinas kadrosunun geri kalanını izlemek için sabırsızlanıyor. İşte takımın önümüzdeki Dünya Kupası maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu (Houston) 1-1 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu (Houston) 5-0 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

Kolombiya - Portekiz maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Kolombiya - Portekiz maçı biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Hard Rock Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens şehrinde bulunan çok amaçlı bir spor tesisidir. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den beri ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu tesis, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemlerde) ve WrestleMania XXVIII gibi öne çıkan etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun arazisi içinde düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapmış olan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerini düzenlemeye de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir seyirci kitlesi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izlemişti.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika genelinde 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD’de bulunan 11 stadyum arasında en düşük seyirci kapasitesine (65.000) sahip stadyumlardan biri olmasına rağmen, Miami’deki bu stadyum, üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.