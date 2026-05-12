Kolombiya - Portekiz maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

27 Haziran'da Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nda Kolombiya ile Portekiz'in karşılaşacağı maçla Dünya Kupası K Grubu heyecan dolu bir final aşamasına ulaşacak. Bu maç, grubun zirvesini kimin alacağına karar vermede büyük önem taşıyacak gibi görünüyor.

Kolombiya, 2024 Copa America Finalinde Arjantin'e yenildikten sonra ilk kez Miami'ye geri dönüyor.

Taraftarlarının coşkulu desteğini arkasına alan Nestor Lorenzo'nun oyuncuları, dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Portekiz karşısında hazırlıklı olmaları gerektiğini biliyor.

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya - Portekiz maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. K Hard Rock Stadium

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Kolombiya, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılamadıktan sonra, dünya futbolunun büyük turnuvasına geri dönüyor. Takımı bekleyen K Grubu fikstürü şöyle:

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca (Meksiko) Bilet 23 Haziran Salı Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Estadio Akron (Zapopan) Bilet 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

Portekiz 2026 Dünya Kupası Maçları

Futbolseverler, bu yaz Kuzey Amerika'da Cristiano Ronaldo ve Selecao das Quinas ekibinin diğer oyuncularını görmek için sabırsızlanıyor. İşte onların yaklaşan Dünya Kupası maçları:

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu (Houston) Bilet 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu (Houston) Biletler 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

Kolombiya - Portekiz maçına bilet nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Kolombiya - Portekiz maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Hard Rock Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens şehrinde bulunan çok amaçlı bir mekandır. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den bu yana ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu mekan, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemde) ve WrestleMania XXVIII gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun sahasında düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerine de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir kalabalık, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izledi.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika’da 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD’de bulunan 11 stadyum arasında en düşük seyirci kapasitesine (65.000) sahip stadyumlardan biri olmasına rağmen, Miami’deki bu stadyumda üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maç oynanacak.