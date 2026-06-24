Kolombiya - Portekiz 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Kolombiya - Portekiz maçı 27 Haziran 2026 tarihinde saat 19:30 EST ve 23:30 GMT'de başlayacak.

Maç bilgisi

Kolombiya, K Grubu'nun zirvesinde yer alıyor ve bu maçta yenilmezse grubu birinci olarak tamamlayacağını ve teorik olarak daha kolay bir son 32 turu eşleşmesi elde edeceğini biliyor. Portekiz ise grubu birinci olarak tamamlamak için kazanmak zorunda.

Getty Images

Kolombiya ve Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki performansı

Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 ve savunması sağlam olan DR Kongo'yu 1-0 yenerek ikna edici bir performans sergiledi. Crystal Palace'ın sağ bek oyuncusu Daniel Munoz, turnuvada iki gol attı. Merkez savunma ikilisi Davinson Sanchez ve Jhon Lucumi sağlam bir bütünlük sergilerken, Munoz'un kulüp arkadaşı Jefferson Lerma ve Racing Santander'in genç yıldızı Gustavo Puerta orta sahada büyük bir çaba gösteriyor. James Rodriguez, Sporting Lizbon'dan Luis Suarez ve enerjik Bayern Münih oyuncusu Luis Diaz'dan oluşan hücum üçlüsü, Portekiz için büyük sorunlar yaratacak.

Getty Images

Portekiz takımı ise turnuvaya yavaş bir başlangıç yaptı ve iyi organize olmuş DR Kongo takımıyla 1-1 berabere kaldı. Ancak Özbekistan karşısında 5-0'lık galibiyetle bu durgunluğu kırdılar; Cristiano Ronaldo bu maçta iki gol attı. Kolombiya gibi Portekiz de bek pozisyonlarından sürekli bir tehdit oluşturuyor. Joao Cancelo, Özbekistan karşısında Ronaldo’nun açılış golüne asist yaptı; PSG’nin yıldızı Nuno Mendes ise doğrudan serbest vuruştan gol attı. Orta sahada ise PSG’den Joao Neves ve Vitinha ikilisinin motor rolünü üstlendiği, Bruno Fernandes’in ise 10 numara pozisyonunda oynadığı bir kadro zenginliği söz konusu. Pedro Neto'nun yeri tehlikede olabilir ve 2. maç gününde attığı golle dikkat çeken Rafa Leão bu durumdan faydalanabilir. Bernardo Silva da kadroya geri dönmelidir.

Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Kolombiya: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suarez, Díaz.

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Getty Images

Kolombiya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defans oyuncuları: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Orta saha oyuncuları: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Forvetler: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Münih), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar).

Getty Images

Portekiz'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Orta saha oyuncuları: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Kolombiya'nın teknik direktörü Nestor Lorenzo'dur, ancak şu anda bu maçla ilgili muhtemel kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmamaktadır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'in de şu aşamada kesinleşmiş bir kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmamaktadır. Miami'deki maç öncesinde yeni bilgiler geldikçe güncellemeler yapılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Kolombiya, son beş maçının üçünü kazanarak son dönemde mükemmel bir formda sahaya çıkıyor. Takımın en son sonucu, 18 Haziran’da Dünya Kupası grup aşamasında Özbekistan’ı 3-1 mağlup etmesiydi; bunun yanı sıra daha önce Ürdün’ü (2-0) ve Kosta Rika’yı (3-1) yendikleri hazırlık maçları da kayıtlarda yer alıyor. Bu serideki tek mağlubiyetleri, Mart ayında oynanan hazırlık maçlarında Fransa’ya (3-1) ve Hırvatistan’a (2-1) karşı aldıkları yenilgiler oldu. Kolombiya, bu beş maçta dokuz gol atarken, altı gol yedi.

Portekiz'in son dört tamamlanmış maçında bir beraberlik ve üç galibiyet elde ettiği görülüyor; ancak 17 Haziran'da DR Kongo ile oynanan Dünya Kupası açılış maçındaki beraberlik, turnuva öncesi genel olarak sağlam geçen hazırlık sürecine gölge düşürdü. Martinez'in takımı, Haziran ayında arka arkaya oynadığı hazırlık maçlarında Nijerya'yı 2-1 ve Şili'yi 2-1 yendi; Mart ayında ise ABD deplasmanında 2-0 galip geldi. Mart ayındaki diğer maçında ise Meksika ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz, son beş maçında altı gol atarken, dört gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Sağlanan veri setinde Kolombiya - Portekiz karşılaşmasına ait karşılaştırmalı veriler bulunmamaktadır. Resmi kayıtlar maçın başlamasından önce güncellenecektir.

Puan Durumu

K Grubu'nda Kolombiya şu anda birinci, Portekiz ise üçüncü sırada yer alıyor; bu da her iki takımın da bu son grup maçını kazanmak için açık bir motivasyona sahip olduğu anlamına geliyor.