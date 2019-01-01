Kolombiya - Paraguay maçının ardından açıklamalar

Katar teknik direktörü Felix Sanchez, Kolombiya teknik direktörü Carlos Quieroz ve James Rodriguez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Copa America'ya Asya'dan davet edilen 2 ülkeden biri olan , B grubu ikinci maçında Duvan Zapata'nın 86. dakikadaki golüyle 'ya 1-0 mağlup oldu ve grupta 3. sırada yer aldı.

Katar teknik direktörü Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyun berabere giderken son dakikalarda gol yemek... Sahadan gol atamamanın acısıyla ayrılıyoruz ama muhteşem bir rakibe karşı oynamanın değerinin de farkındayız. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oyandık. Yenilgiye rağmen son dakikalara kadar mücadele ettik. Bu da bize sürekli olarak çalışabilmek ve gelecek için hazırlanabilmek için hüç veriyor."

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Maç sonrası açıklama yapanlardan biri de Kolombiyalı James Rodriguez oldu: "Çok iyi bir maç çıkardık. Doğru yoldayız. Radamel Falcao ve Duvan Zapata varsa her zaman gol bulursunuz."

Zapata'nın son dakikada galibiyeti getiren golü üzerine Kolombiya teknik direktörü Carlos Quieroz, "Kazanma zorunluluğu olan bir takımsanız ve eğer savunmada çok kapanan ve alan bırakmayan karşı bir takıma karşı oynuyorsanız bu her zaman böyle olur. Eğer erkenden gol bulamazsanız zorlanırsınız. Kazandık çünkü Kolombiya, benim sevdiğim şekilde, 90 dakika oyuna odaklı bir şekilde, oynadı." ifadelerini kullandı.