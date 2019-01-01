Kolombiya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlos Queiroz oldu

Kolombiya Milli takımının başına getirilen teknik direktör Carlos Queiroz, Kolombiya Futbol Federasyonu'nda düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Carlos Queiroz, Kolombiye Milli Takımı'nın başına getirildi.

7 yıl boyunca Kolombiya'yı çalıştıran Jose Pekerman'ın Eylül ayında görevi bırakmasının ardından Carlos Queiroz, Kolombiya'nın yeni teknik direktörü oldu.

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Queiroz'un, her ne kadar Pekerman'ın ardından göreve gelmesi beklense de, Iran ile kontratının sona ermesi için baskı yapılmıştı.

Queiroz, Iran'ı iki kez Dünya Kupası'na götürmüş, 2019 Asya Kupası'nda ise yarı final oynatmıştı.

65 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2019 Copa America serüveni öncesi Mart ayında Japonya ile oynanacak hazırlık maçında takımının başında ilk kez sahaya çıkacak.