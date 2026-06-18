Kolombiya, Dünya Kupası’na güçlü bir başlangıç yaptı. Güney Amerikalılar, ilk grup maçında, oldukça iyi bir mücadele sergileyen ilk kez turnuvaya katılan Özbekistan’ı 1-3 mağlup etti. Luis Díaz, bir asist ve bir golle Kolombiya’nın galibiyetinde kilit rol oynadı; Kolombiya, 3 puanla K Grubu’nun zirvesine oturdu. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1’er puanla onu takip ediyor.

Özbekistan, sahne heyecanı yaşamıyor gibi görünüyordu ve maçın ilk dakikalarında sık sık atağa çıktı. Ancak milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro, fırsatların sınırlı kaldığını ve hücum lideri Eldor Shomurodov’a çok az pas ulaştığını fark etti.

Kolombiya, oldukça sakin bir başlangıcın ardından maça daha iyi girdi ve ilk kez Jhon Arias ile kendini gösterdi. Palmeiras’ın forveti, şutunu bir metre yanından dışarı attı. Çok geçmeden Los Cafeteros, yıldız oyuncusu Luis Díaz’ın zor bir açıdan direğe çarpan şutuyla açılış golüne daha da yaklaştı.

İlk yarı bitimine yaklaşık beş dakika kala ve Abdukodir Khusanov ile bir kameraman arasındaki tartışmalı çarpışmanın hemen ardından, Kolombiya hak ettiği şekilde öne geçti. Díaz kafasını kaldırıp Daniel Muñoz’a muhteşem bir pas attı; Muñoz, havaya kaldırdığı ayağıyla harika bir vuruşla skoru açtı: 0-1.

Cannavaro harekete geçti ve Dostonbek Khamdamov ile Farrukh Sayfiev’i oyuna sokarak takıma taze kan kattı. Bu hamle Özbekistan’a biraz daha istikrar kazandırdı ve sonunda da takımın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü getirdi. Kaleci Camilo Vargas sert bir şutu zayıf bir şekilde kurtardı ve Abbosbek Fayzullaev topu ağlara gönderdi: 1-1.

Özbekistan için ne yazık ki, beraberlik skoru sadece beş dakika tahtada kaldı. Gustavo Puerta sahayı mükemmel bir şekilde okudu ve Díaz’a pas verdi; Díaz’ın kurtarılabilir şutu Özbek kalecisi Utkir Yusupov’un kollarından geçerek ağlara gitti: 1-2.

Kolombiya uzun süre maçı koparamadı ve maçın bitimine az kala neredeyse beraberlik golüyle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu Akmal Mozgovoy, ceza sahası içinde boşluk buldu ve topu Vargas’ın kalesinin yaklaşık bir buçuk metre üzerinden saptırdı.

99. dakikada Kolombiya, Özbekistan’ın tüm umutlarını kesin olarak sona erdirdi. Cucho Hernández, yan çizgide top için mücadele etti, ikili mücadeleyi kazandı ve yine oyuna sonradan giren Jaminton Campaz’a muhteşem bir orta yaptı; Campaz da kafayla golü kesin bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3.

Bekhruz Karimov’un muhteşem bir vuruşla üst direğe çarpmasının ardından hakem Anthony Taylor maçı bitirdi. Özbekistan bir sonraki maçında Portekiz ile karşılaşacak, Kolombiya ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.