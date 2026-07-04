Kolombiya, güçsüz Gana’yı kıl payı yenerek Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Kolombiya, Gana’yı eleyerek Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Néstor Lorenzo’nun takım, Jhon Arias’ın erken attığı gol sayesinde Kansas City’de 1-0 galip geldi. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, çeyrek finalde Mısır veya Arjantin ile mücadele edecek.

Maçın başlangıç aşaması ne yazık ki sakatlıklarla geçti. İlk olarak Jhon Córdoba kasık ağrısı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı; yerine Luis Suárez girdi. Gana tarafında ise Marvin Senaya kas sakatlığı geçirdi. Onun yerine Alidu Seidu oyuna girdi.

Arias, Iñaki Williams’ın topuğuna sert bir müdahale yaptığı için haklı olarak sarı kart gördükten yaklaşık bir dakika sonra, Palmeiras’ın forveti skoru açtı. Oyuna sonradan giren Suárez’in çok ince bir ortasını Arias ters yönde koşarak ağlara gönderdi. Kaleci Lawrence Ati Zigi’nin hiçbir şansı yoktu: 1-0.

Hücumda etkisiz kalan Gana için bu büyük bir darbe oldu; hatta Luis Díaz’ın gol pozisyonunda topu dışarı atması olmasaydı, çok geçmeden iki gol geride kalacaktı. Kısa süre sonra Gana nihayet kendini göstermeye başladı, ancak Williams’ın nişan alışı yeterince isabetli değildi.

İlk yarı bitmeden hemen önce ve ikinci yarı başlarında Gana makul bir performans sergiledi. The Black Stars, Thomas Partey ve Antoine Semenyo gibi oyuncularla bir süre tehditkar oldu, ancak en büyük fırsatlar Kolombiya’ya ait olmaya devam etti. Díaz 2-0’ı yapacağını sandı, ancak ofsayt pozisyonundaydı.

Bundan sonra da daha iyi fırsatları yakalayan taraf Kolombiya oldu. Özellikle Díaz, Gustavo Puerta’nın güzel pasıyla yaratılan fırsatı çok daha iyi değerlendirmeliydi. Ancak yıldız forvetin şutu doğrudan Ati Zigi’ye çarptı.

Eski Ajax oyuncusu Davinson Sánchez’in de Ati Zigi’nin eline çarpan kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirememesi üzerine Gana, maçın son anlarına kadar umudunu korudu. Ancak gerekli fırsatlar bir daha gelmedi ve bu nedenle teknik direktör Carlos Queiroz’un takımı eve dönmek zorunda kaldı.