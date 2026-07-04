Kolombiya, Gana’yı rahatlıkla geçerek İsviçre ile karşılaşacak

2026 Dünya Kupası'nın 32'li tur maçları, Cumartesi sabahı erken saatlerde Kolombiya'nın Gana'yı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup etmesiyle sona erdi. Maçta “Cafeteros” tam bir üstünlük sergiledi ve çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

Maç, ilk dakikada Thomas Partey’in kale ortasına attığı ve direğin hemen yanından geçen şutla güçlü bir başlangıç yaptı. Fiziksel mücadelenin yoğun olduğu ve sakatlıklara yol açan karşılaşmada, 8. dakikada Kolombiya’dan John Córdoba, 13. dakikada ise Gana’dan Marvin Sinaya sakatlandı.

Kolombiyalılar maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu ve 14. dakikada Suarez’in sağdan ortaladığı topu John Arias’ın kale sağ köşesine gönderdiği güçlü şutla nihayet öne geçmeyi başardı.

Bundan sonra Kolombiyalılar topa büyük ölçüde hakim oldular, ancak savunmaya çekilen Gana’dan kayda değer bir dirençle karşılaşmadılar. Antoine Semenyo, ilk yarının sonunda 37. dakikada savunmadan seken topu kale direğinin üstünden dışarıya gönderdi.

Kolombiya'nın cevabı gecikmedi; Gustavo Puertas, ceza sahasının sol kanadındaki Luis Díaz'a ustaca bir pas attı, ancak Bayern Münih'in kanat oyuncusunun şutu 39. dakikada direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Birkaç saniye sonra, 42. dakikada Luis Suárez’in kafa vuruşu sağ direğin yanından dışarı çıktı. ardından 45+1. dakikada Daniel Muñoz sağdan uzak direğe doğru bir orta gönderdi, ancak Lawrence Ati-Zigi, Johan Mojica’nın kafa vuruşunu gol çizgisinden uzaklaştırdı ve ilk yarı Kolombiya’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da Kolombiya oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti ve 55. dakikada Lawrence Ati-Zigi, ceza sahasının solundan Gustavo Puert’un kavisli şutunu kurtardı.

Hemen ardından, Luis Díaz, John Arias’ın ortasına kafayla gol attı, ancak yardımcı hakem 56. dakikada ofsayt bayrağını kaldırdı. Ardından Bayern Münih’in kanat oyuncusu 58. dakikada bir karşı karşıya fırsatı kaçırdı, ancak kaleci şutunu kurtardı.

Kolombiya, skoru ikiye katlamak için baskı kurdu ancak maçı kesinleştiremedi. Gana ise 69. dakikada Thomas Partey’in sol direğin yanından geçen şutu dışında gerçek bir tehlike yaratmakta zorlandı ve hücumda zayıf bir performans sergiledi.

Davinson Sánchez de gol atmaya çok yaklaştı, ancak 81. dakikada kaleci onun kafa vuruşunu kurtardı. Ardından 84. dakikada Juan Fernando Quintero’nun sert şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı, 90+1. dakikada ise Richard Ríos’un kafa vuruşu sol direğin yanından dışarı çıktı.