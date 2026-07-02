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Kansas City Stadium
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Kolombiya - Gana maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 32 Turu maç programı, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Kolombiya
Gana

Kolombiya, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Gana ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda Kolombiya ile Gana’nın karşı karşıya gelmesiyle, kıtalararası yüksek riskli bir mücadele Orta Batı’ya geliyor.

Los Cafeteros, zorlu K Grubu'ndan sorunsuz bir şekilde tur atladı ve Portekiz ile oynadıkları çekişmeli ve golsüz berabere biten maçın ardından turu garantileyerek, eleme turlarında ciddi bir rakip olduklarını kanıtladı.

Karşılarında ise, turnuva hayallerini canlı tutmak için zorlu L Grubu mücadelesini başarıyla atlatan dinamik Gana takımı yer alıyor.

Kolombiya - Gana Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Bu hayati eleme maçı, Missouri eyaletinin Kansas City kentindeki Kansas City Stadyumu’nda (Arrowhead Stadyumu) oynanacak.

Kolombiya - Gana Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Kolombiya - Gana Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Kolombiya - Gana Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Kolombiya - Gana Form Durumu

COL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/2
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

GHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/5
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kolombiya - Gana: Son Karşılaşma Sonuçları

Kolombiya - Gana Puan Durumu

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