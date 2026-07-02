Kolombiya - Gana 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Kolombiya - Gana: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Kansas City Stadium

Kolombiya - Gana maçı, 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 01:30 GMT ve 20:30 EST'de (3 Temmuz) başlayacak.

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Güney Amerika'nın devleri, Kansas City'de Afrika'nın tarihi sürpriz takımıyla karşı karşıya gelecek

32'li turun son aşamasında, Kansas City Stadyumu'nda büyük heyecanla beklenen kıtalararası bir karşılaşma yer alıyor. Néstor Lorenzo, teknik üstünlüğünü turnuvada ilerlemeye dönüştürmeye kararlı ve önemli bir ivmeyle eleme aşamasına giren, akıcı ve kendine güvenen Kolombiya takımını yönetiyor.

Karşılarında ise, modern çağda ilk kez grup aşamasını geçerek tarihi bir dönüm noktasına ulaşan, dirençli Gana takımı yer alıyor. Kolombiya maça açık ara favori olarak giriyor olsa da, tek eleme sistemindeki turnuvaların öngörülemez doğası nedeniyle Black Stars, kusursuz bir savunma stratejisi uygulayarak devasa bir sürpriz yaratmaya çalışacak.

Los Cafeteros ve Black Stars buraya nasıl geldi?

Kolombiya, grup aşamasında olağanüstü bir performans sergileyerek yedi puanla K Grubu’nu birinci sırada tamamladı. Lorenzo’nun öğrencileri etkileyici bir taktiksel olgunluk sergiledi; Özbekistan ve Demokratik Kongo’ya karşı ezici galibiyetler elde ettikten sonra, teknik açıdan yüksek seviyeli bir maçta güç merkezi Portekiz ile 0-0 berabere kaldı. Grup aşamasındaki üç maçta sadece bir gol yiyen Güney Amerikalılar, savunmadaki sağlamlıklarının korkutucu hücum güçleriyle eşdeğer olduğunu kanıtladı.

Gana ise çalkantılı geçen L Grubu'nu dört puanla tamamlayarak turnuvanın en iyi üçüncü sıradaki takımlarından biri olarak bir üst tura yükseldi. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İngiltere karşısında zorlu bir beraberlik elde etmek için muazzam bir direnç sergilediler ve Hırvatistan'a karşı yaşadıkları erken bir yenilgiden iyi bir şekilde toparlanarak Panama'yı 1-0'lık hayati bir galibiyetle mağlup ettiler.

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Sağlık sorunları yok ve takımı ayakta tutacak tecrübeli ustalar

Bu eleme maçı için yapılan taktiksel hazırlıklar, her iki takımda da kadro durumunun nispeten istikrarlı olmasından faydalanıyor. Kolombiya’dan yeni bir sakatlık veya ceza endişesi bildirilmedi. Forvet Luis Suárez, Portekiz maçında yedek olarak sahaya çıkmasına neden olan hafif bir kondisyon sorununu atlattı ve ilk 11’e dönmek için tamamen hazır durumda. Lorenzo, pas yollarını açmak için 34 yaşındaki kaptan James Rodríguez’in zamansız oyun vizyonuna büyük ölçüde güvenecek.

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Gana'nın sağlık ekibi, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Antoine Semenyo'nun yaşadığı sakatlık endişesini başarıyla atlattı; Semenyo'nun ayak bileği sorununu aşmasının ardından ilk 11'de yer alması bekleniyor. Black Stars, Kolombiya'nın presine karşı orta sahadaki omurgasını sağlamlaştırmak için orta saha generali Thomas Partey'in engin uluslararası tecrübesine ve tecrübeli forvet Jordan Ayew'e büyük ölçüde güvenecek.

Sağ kanattaki üstünlük mü, yoksa disiplinli orta saha blokları mı? Maçın kaderini belirleyecek

Taktiksel mücadelenin ana odağı, Gana’nın Kolombiya’nın akıcı kanat rotasyonlarını nasıl yöneteceği üzerinde olacak. Kolombiya, sağ kanatta agresif üstünlükler oluşturmayı seviyor; turnuvada şimdiden iki gol atan hücumcu bek Daniel Muñoz, rakibin savunma bloğunu genişletmek için kanat oyuncularıyla yaratıcı bir şekilde bağlantı kuruyor.

Gana’nın taktiği ise büyük ölçüde organize bir orta saha bloğuna ve orta sahadaki Kolombiya’nın teknik rotasyonuna karşı koymaya dayanacak. Orta sahada Richard Ríos ile Thomas Partey arasındaki kritik ikili mücadele, maçın temposunu belirleyecek. Eğer Partey, Ríos’un ileriye doğru pas dağıtımını kesebilirse, Gana tehlikeli kanat oyuncusu Luis Díaz’a ulaşan pasları sınırlayabilir.

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Oturmuş yapılar en zorlu sınava tabi tutulacak

Kolombiya, Gana’nın savunma hatlarını zorlarken son derece sabırlı olmalı ve hızlı dikey kontra ataklara karşı korunmak için fazla sayıda oyuncuyu ileriye sürmekten kaçınmalıdır.

Gana ise çok yönlü bir hücum hattı karşısında kalesini gole kapatarak savunma açısından en zorlu sınava girecek. Başarı, tamamen savunma hattının Muñoz’un içe doğru koşularını ve Rodríguez’in saptırma hareketlerini kontrol altına almak için kusursuz bir iletişim kurmasına bağlı.

Kolombiya'nın Gana Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Gana'nın ABD Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

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Kolombiya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina

Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Orta saha oyuncuları: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz

Forvetler: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba

Gana'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Defans oyuncuları: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Orta saha oyuncuları: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Forvetler: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Takım haberleri ve kadrolar

Kolombiya'nın teknik direktörü Nestor Lorenzo'dur, ancak bu maç öncesinde doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Şu aşamada muhtemel bir kadro açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Gana teknik direktörü Carlos Queiroz'un da şu anda doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza haberi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maç öncesinde kadroya ilişkin yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kolombiya, son beş maçında G-G-G-B-G'lik bir performans sergileyerek bu maça güçlü bir formda giriyor. En son 27 Haziran'da Portekiz ile 0-0 berabere kaldılar ve bu sonuçla K Grubu'nda birinci sırayı garantilediler. Bundan önce, DR Kongo'yu 1-0 yendiler ve Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ettiler. Kolombiya, turnuva öncesi oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak Ürdün'ü 2-0, Kosta Rika'yı ise 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Kolombiya altı gol atarken kalesinde gol görmedi.

Gana'nın son beş maçındaki sonuçları ise G-B-M-B-M şeklinde. En son 27 Haziran'da Hırvatistan'a 2-1 yenildiler ve bu mağlubiyetle turnuvadaki yenilmezlik serisi sona erdi. Bundan önce İngiltere ile 0-0 berabere kalmış ve Dünya Kupası'na Panama'yı 1-0 yenerek başlamıştı. Hazırlık maçlarında Gana, Galler ile 1-1 berabere kalmış ve Meksika'ya 2-0 yenilmişti. Gana, bu beş maçta üç gol attı ve dört gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Kolombiya ve Gana'nın son beş karşılaşmasına ait kafa kafaya verileri mevcut değildir. Bu maç, iki ülke arasında büyük bir turnuvada gerçekleşen nadir bir kıtalararası karşılaşma niteliğindedir.

Puan Durumu

Kolombiya, K Grubu’nu birinci sırada tamamladı. Gana ise L Grubu’ndan üçüncü sırada tur atladı.