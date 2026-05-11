Kolombiya - Dominik Cumhuriyeti maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Akron hakkında bilgiler ve daha fazlası

Kolombiya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'nun en önemli maçlarından biri olacağına işaret eden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı kritik karşılaşma için Meksika'ya gidiyor.

GOAL, Kolombiya - DR Kongo maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya - DR Kongo maçı ne zaman oynanacak?

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Bilet 24 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 28 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 24 Haziran 2025 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 28 Haziran 2026 DR Kongo - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Kolombiya - DR Kongo biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazarlar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Kolombiya - DR Kongo maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Guadalajara'da oynanacak Kolombiya - DR Kongo maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bu eşsiz kıtalararası karşılaşmayı deneyimlemek isteyen taraftarlar için büyük bir cazibe oluşturmaktadır. Güney Amerika devleri, K Grubu'ndaki ilgi çekici bir karşılaşmada dirençli bir Afrika takımıyla karşı karşıya gelirken, turnuvanın ortasında oynanacak bu maç için talebin yüksek olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 375 ila 450 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 375 $ – 800 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 850 $ – 1.250 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.300 $ – 2.800 $

Ağırlama/VIP: 697 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Guadalajara, ev sahibi ülkenin en tutkulu futbol şehirlerinden biri olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Estadio Akron'da bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen bütçeye duyarlı taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Estadio Akron olarak bilinen (ve turnuva için Guadalajara Stadyumu olarak adlandırılan) Zapopan'daki bu tesis, çağdaş Meksika mimarisinin bir şaheseri ve tarihi C.D. Guadalajara'nın evidir.

Guadalajara metropol bölgesinde bulunan stadyum, yapıyı doğal manzarayla bütünleştiren eğimli yeşil dış cephesiyle volkan tasarımından dolayı ünlüdür.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 48.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.