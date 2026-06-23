Kolombiya - Dominik Cumhuriyeti maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Akron hakkında bilgiler ve daha fazlası

Kolombiya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda K Grubu’nun kilit maçı olacağına işaret eden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hayati öneme sahip karşılaşma için Meksika’ya gidiyor.

GOAL, Kolombiya - DR Kongo maçı için bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil.

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya - DR Kongo maçı ne zaman oynanacak?

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Biletler 18 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko 1-3 24 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Biletler 28 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Biletler

DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston 1-1 24 Haziran 2025 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Biletler 28 Haziran 2026 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Kolombiya - DR Kongo maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Kolombiya - Dominik Cumhuriyeti maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Guadalajara'da oynanacak Kolombiya - DR Kongo maçı için giriş seviyesi bilet fiyatları, bu eşsiz kıtalararası karşılaşmayı yaşamak isteyen taraftarlar için şu anda büyük bir cazibe oluşturuyor. Güney Amerika'nın devleri, K Grubu'ndaki bu ilgi çekici karşılaşmada dirençli bir Afrika takımıyla karşı karşıya geleceğinden, turnuvanın ortasında oynanacak bu maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, stadyumun üst katlarında yaklaşık 375 ila 450 dolar arasında en ucuz biletler mevcut.

Fiyatlar şu şekilde dağılım göstermektedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 375 – 800 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 850 – 1.250 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Çizgi): 1.300 – 2.800 dolar

Ağırlama/VIP: 697 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Guadalajara, ev sahibi ülkenin en tutkulu futbol şehirlerinden biri olduğu için yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. Estadio Akron'da bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adıyla Estadio Akron olarak bilinen (ve turnuva için Guadalajara Stadyumu olarak adlandırılan) Zapopan'daki bu tesis, çağdaş Meksika mimarisinin bir şaheseri ve tarihi C.D. Guadalajara kulübünün ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

Guadalajara metropol bölgesinde yer alan stadyum, yapıyı doğal manzarayla bütünleştiren eğimli yeşil dış cephesiyle dikkat çeken volkanik tasarımıyla ünlüdür.

2026 Dünya Kupası’nda stadyum, yaklaşık 48.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.