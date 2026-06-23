Kolombiya - Dominik Cumhuriyeti maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Estadio Akron hakkında bilgiler ve daha fazlası

Kolombiya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda K Grubu’nun kilit maçı olacağına işaret eden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hayati öneme sahip karşılaşma için Meksika’ya gidiyor.
GOAL, Kolombiya - DR Kongo maçı için bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil.
2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya - DR Kongo maçı ne zaman oynanacak?
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi
Tarih
Maç
Yer
Biletler
18 Haziran 2026
Özbekistan - Kolombiya
Estadio Azteca, Meksiko
1-3
24 Haziran 2026
Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Akron Stadyumu, Zapopan
28 Haziran 2026
Kolombiya - Portekiz
Hard Rock Stadyumu, Miami
DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maçları
Tarih
Maç
Yer
Bilet
17 Haziran 2026
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
NRG Stadyumu, Houston
1-1
24 Haziran 2025
Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Akron Stadyumu, Zapopan
28 Haziran 2026
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
Kolombiya - DR Kongo maç biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmekte olup, ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Kolombiya - Dominik Cumhuriyeti maçı biletleri ne kadar?
Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Guadalajara'da oynanacak Kolombiya - DR Kongo maçı için giriş seviyesi bilet fiyatları, bu eşsiz kıtalararası karşılaşmayı yaşamak isteyen taraftarlar için şu anda büyük bir cazibe oluşturuyor. Güney Amerika'nın devleri, K Grubu'ndaki bu ilgi çekici karşılaşmada dirençli bir Afrika takımıyla karşı karşıya geleceğinden, turnuvanın ortasında oynanacak bu maç için talebin yüksek olması bekleniyor.
Şu anda, stadyumun üst katlarında yaklaşık 375 ila 450 dolar arasında en ucuz biletler mevcut.
Fiyatlar şu şekilde dağılım göstermektedir:
- Kategori 3 (Üst Kat): 375 – 800 dolar
- Kategori 2 (Orta Kat): 850 – 1.250 dolar
- Kategori 1 (Alt Kat/Yan Çizgi): 1.300 – 2.800 dolar
- Ağırlama/VIP: 697 dolar ve üzeri
Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Guadalajara, ev sahibi ülkenin en tutkulu futbol şehirlerinden biri olduğu için yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. Estadio Akron'da bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.
Estadio Akron hakkında bilmeniz gereken her şey
Ticari adıyla Estadio Akron olarak bilinen (ve turnuva için Guadalajara Stadyumu olarak adlandırılan) Zapopan'daki bu tesis, çağdaş Meksika mimarisinin bir şaheseri ve tarihi C.D. Guadalajara kulübünün ev sahipliği yaptığı stadyumdur.
Guadalajara metropol bölgesinde yer alan stadyum, yapıyı doğal manzarayla bütünleştiren eğimli yeşil dış cephesiyle dikkat çeken volkanik tasarımıyla ünlüdür.
2026 Dünya Kupası’nda stadyum, yaklaşık 48.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.