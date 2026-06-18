Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 22:00 EST’de (23 Haziran 2026 tarihinde) başlayacak.

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Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Maçın arka planı

Jalisco'da oynanacak bu karşılaşma, K Grubu'ndaki her iki takımın da birbirinden farklı ancak başarılı ilk maç performanslarının üzerine bir şeyler katmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini sarsan 1. Maç Günü sonuçlarının ardından - Kolombiya, Meksiko'da Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan'ı 3-1'lik net bir galibiyetle mağlup ederek üstünlüğünü ortaya koyarken, DR Kongo ise Houston'da Avrupa'nın devlerinden Portekiz'e karşı kahramanca bir mücadele sergileyerek tarihi bir 1-1 beraberliği elde etti - Guadalajara Stadyumu'nda (Estadio Akron) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, o yoğun açılış maçlarının ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Zapopan’a gidiyor.

Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, Orta Asya’dan gelen ve ilk kez Dünya Kupası’na katılan rakiple zaman zaman kontrolün el değiştirdiği yüksek tempolu bir karşılaşmanın ardından, takımının savunma konsantrasyonunu korumasını sağlamalı. Lorenzo, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece dirençli Afrika savunma hattını aşmak için, James Rodríguez’in yaratıcı dehasına ve Luis Díaz’ın korkutucu geçiş hızına dayanan dinamik hücum eksenlerine güvenecek. Karşılarında ise Sébastien Desabre’nin yönettiği, yapısal olarak sağlam ve morali yüksek bir DR Kongo takımı yer alıyor. Üst düzey fiziksel özelliklere sahip bir kadroya sahip olan Leoparlar, 1. maç gününde Cristiano Ronaldo’nun takımını başarıyla çaresiz bırakan inatçı bir savunma planına ve ölümcül bir kontra atak gücüne sahip.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

Kolombiya 3-1 Özbekistan

Néstor Lorenzo'nun takımı, Estadio Azteca'da turnuva tecrübesinin üstünlüğünü sergiledi ve Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan'ın ikinci yarıdaki hırslı direnişini aşarak 3-1'lik ezici bir galibiyet elde etti. Cafeteros, maçın başlarında tempoyu elinde tuttu ve 40. dakikada sağ bek Daniel Muñoz, Jefferson Lerma’nın hassas pasının ardından mükemmel bir zamanlamayla koşuya çıkarak Utkir Yusupov’u geçen tek vuruşluk bir vole ile Özbekistan’ın alçak blokunu aşmayı başardı.

Özbekistan, devre arasından sonra pes etmedi ve 60. dakikada Abbosbek Fayzullaev, seken topu en hızlı tepki vererek kafayla ağlara göndererek maçı bir anlığına heyecanlandırdı. Ancak Kolombiya'nın yıldız gücü, sadece beş dakika sonra yeniden kendini gösterdi; Luis Díaz, bir geçiş hücumunda fırsatı değerlendirerek köşeye sert bir şut gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi. İkinci yarıda oyuna giren Jaminton Campaz ise uzatma dakikalarının sonlarında güzel bir kafa vuruşuyla skoru belirledi ve Kolombiya'nın K Grubu'ndaki liderliğini pekiştirdi.

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Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Sébastien Desabre'nin oyuncuları, Houston Stadyumu'nda yapısal dayanıklılık konusunda ustalık dersi verdiler ve maçın başlarında yaşadıkları aksilikten kahramanca geri dönerek, Avrupa'nın devlerinden Portekiz karşısında tarihi bir 1-1 beraberliği elde ettiler. Leopards, maçın ilk altı dakikasında João Neves'in Portekiz'i öne geçiren golüyle hemen bir taktiksel krizle karşı karşıya kaldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, bu durum karşısında dağılmak yerine Teksas’ın sıcağında tüm gücünü ortaya koydu; kompakt savunma hattını ve fiziksel üstünlüğünü kullanarak Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını uzak tutmayı başardı. Disiplinli ısrarları, ilk yarının uzatma dakikalarının sonlarında büyük meyve verdi; Yoane Wissa, Portekiz savunma hattını aşarak kusursuz bir şekilde eşitlik golünü attı. Desabre’nin takımı, kusursuz bir organizasyonla yoğun geçen ikinci yarıyı atlatarak hak ettiği bir puanı elde etti ve Guadalajara’daki maç öncesinde sağlam bir psikolojik zemin oluşturdu.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

Kolombiya (Néstor Lorenzo): Orta saha dinlenme-savunma bütünlüğü ve karşı pres yönetimi

Néstor Lorenzo, grup açılış maçında Cafeteros’un Özbekistan’ı 3-1 mağlup etmesini sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Luis Díaz’ın öncülüğündeki dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve geçiş oyunundaki mükemmellik, Kolombiya’nın dünya sahnesinde gerçek fırsatlar yaratmak için gerekli ateş gücüne sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Lorenzo, zaman zaman takımının yapısal disiplinini tamamen yitirmesine ve turnuvaya ilk kez katılan rakibin ikinci yarıda bir gol atmasına yol açan savunmadaki konsantrasyon eksikliklerini gidermelidir. Açılış maçında Kolombiya’nın standart 4-2-3-1 dizilişi, Daniel Muñoz gibi beklerin son üçte bir bölgeye derinlemesine ilerlemesi durumunda savunma kapsamını sağlamakta zaman zaman zorlandı. Fiziksel gücü ön plana çıkaran bir oyun planına sahip DR Kongo karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır.Lorenzo’nun yapacağı en önemli ayarlama, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle Jefferson Lerma’dan, orta sahadaki yarı boşlukları kapatmak ve Afrika ekibinin direkt kontra atak oyuncularının kendi stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemesini talep etmelidir.

DR Kongo (Sébastien Desabre): Kontrollü geçiş hızı ve kanatlarda hücum üstünlüğü

Sébastien Desabre’nin, takımının yoğun baskıyı kahramanca göğüsleyip Avrupa’nın devlerinden Portekiz’i 1-1’lik beraberlikle sinirlendirdiği pragmatik taktik şablonunu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok. Beş kişilik savunma yapısı, Leoparlar için hâlâ güvenilir ve inatçı bir varlık olmaya devam ediyor; ancak 2. maç günü, takımın topu kontrol etme ve ilerletme şekli konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Kolombiya’nın agresif yüksek blok karşısında, orta sahada tamamen yatay kalmak ya da topu çok yavaş dolaştırmak, dayanılmaz bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Desabre’nin taktiksel ayarlaması, orta saha üçlüsüne odaklanmalı ve topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti atağa çıktığında, Kolombiya’nın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Kolombiya’nın savunma hattını genişletmek, rakibin düzenini bozmak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, forvet Yoane Wissa’nın yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve atağın orta sahadaki yoğunlukta tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Kolombiya takım haberleri

Néstor Lorenzo’nun Guadalajara’ya giderken önündeki en büyük zorluk, kadrosunun savunmadaki konsantrasyonunu sağlamak ve aynı zamanda yıldız oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. Cafeteros için şanslı olan ise, Özbekistan’a karşı 3-1’lik yüksek tempolu galibiyetten yeni sakatlık endişeleri veya ceza kaygıları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Lorenzo’ya seçebileceği tam bir kadro bırakmıştır.

Kolombiya, akıcı 4-2-3-1 dizilişini temel alacak. Kaleci Camilo Vargas, kaleyi koruma görevini sürdürecek ve savunma hattından çok daha iyi bir koruma bekleyecek. Stoperler Davinson Sánchez ve Jhon Lucumí, Mexico City’de ortaya çıkan savunma açıklarını gidermek için merkezde ortaklıklarını sürdürecek; sol bek Johan Mojica ve sağ bek Daniel Muñoz ise bu ikilinin kanatlarını oluşturacak. Muñoz, maçın açılışında attığı muhteşem vole golünün ardından ilk 11’deki yerini garantilemiş durumda. Orta saha motoru olarak Jefferson Lerma, Gustavo Puerta ile birlikte orta sahayı sağlamlaştırarak geçiş aşamalarında istikrarı sağlayacak.

Kolombiya’nın hücum gücünün tartışmasız odak noktası, yine seçkin yaratıcı hattıdır. “Maestro” James Rodríguez, 10 numara pozisyonunda oyunun iplerini eline almaya hazır; sol kanattaLuis Díaz, sağ kanatta ise Jhon Arias, korkutucu geçiş hızlarıyla ona destek verecek. Forvet hattında Luis Suárez, hücum hattını kendinden emin bir şekilde yönetecek; ancak ikinci yarıda gol atan Jaminton Campaz ve forvet Jhon Durán, yedek kulübesinden takıma taze enerji katmaya hazır bekliyor.

DR Kongo takım haberleri

Sébastien Desabre, grubun lideri karşısında kritik bir geri dönüş mücadelesine hazırlarken, çok daha karmaşık bir kadro seçimi ve fiziksel toparlanma sorunuyla karşı karşıya. Leopards ile ilgili en çok konuşulan konu, Portekiz’e karşı kahramanca elde ettikleri 1-1 beraberliğin yarattığı muazzam fiziksel yorgunluğu yönetmek. Bu maç, Teksas’ın yoğun sıcağı altında yorucu ve yüksek yoğunluklu bir savunma performansı gerektirmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin temel yapısı, son derece disiplinli bir 5-3-2 sistemine dayanacak. Savunmada, stoper Axel Tuanzebe, Sikou Kapuadi ve kaptan Chancel Mbemba ile birlikte orta savunma hattını oluşturacak; Mbemba, 1. maç gününde gördüğü sarı kart nedeniyle disiplinli ve ölçülü bir oyun sergilemek zorunda. Eşitlik golüne muhteşem bir asist yapan sol kanat bek Arthur Masuaku ve sağ kanat bek Aaron Wan-Bissaka, Kolombiya’nın hızlı kanat oyuncularının geçiş anlarında açıkta kalmamalarını sağlamak için kanat görevlerini sıkı bir şekilde dengelemelidir; kaleci Lionel Mpasi ise önündeki alanı sıkı bir şekilde kapatmaya devam etmelidir.

Orta saha düzeni, Kolombiya’nın yüksek presine karşı koymak için değişmeyecek. Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe ve Ngal’ayel Mukau’dan oluşan orta saha üçlüsü, top hakimiyetinin ritmini hızlandırmak ve beşli savunmayı korumakla görevlendirilecek. Forvet hattında ise yoğun bir görev bekliyor; 1. maç gününde gol atan Yoane Wissa, tecrübeli yıldız Cédric Bakambu ile birlikte orta kanallarda öncü olacak ve kontratakta Kolombiya’yı cezalandırmak için gerekli olan son üçte bir sahadaki geçiş kıvılcımını sağlayacak.

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Önemli ikililer

Yoane Wissa - Davinson Sánchez

1. maç gününde muhteşem ve soğukkanlı bir vuruşla DR Kongo'nun tarihi beraberlik golünü atan Yoane Wissa, Sébastien Desabre'nin forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen odak noktası olmaya devam ediyor. Wissa, Portekiz karşısında Leopards'ın hücumunu yönetmek için forvet hattında kusursuz bir performans sergiledi. Kolombiya'nın teknik açıdan deneyimli savunma düzenini çökertmek için Wissa'nın rolü hayati önem taşıyacak; patlayıcı dikey hızını ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve forvet partneri Cédric Bakambu'nun yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanalları açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Néstor Lorenzo’nun savunma hattının tartışmasız savunma direği olan stoper Davinson Sánchez’e düşüyor. Sánchez, Kolombiya’nın Özbekistan’la oynadığı açılış maçında merkez bloğunu yönetti. Kolombiya’nın savunma yapısı 3-1’lik galibiyeti garantilemek için olağanüstü sağlam durduysa da, maçın sonlarında zaman zaman doğrudan geçiş baskısı altında zorlandı. Sánchez, merkez bölgelerde mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli; üst düzey pozisyon alma yeteneğini kullanarak Wissa’nın keskin merkez koşularını etkisiz hale getirmeli ve DR Kongo’nun erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

James Rodríguez - Samuel Moutoussamy

Kolombiya takımının mutlak kalbi ve dünya standartlarında yaratıcı motoru olan kaptan James Rodríguez, top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve Cafeteros için rakip savunma hatlarını açmakla görevlidir. James, Özbekistan karşısında hücum orta sahasının kalbinde oynadı; yoğun baskıyı aşmaya ve orta sahada yaratıcılığı ateşlemeye çalıştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında ise birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu yüksek dikey hızla dağıtmak ve kanat oyuncuları Luis Díaz ile Jhon Arias’ın patlayıcı kanat koşularını beslemek olacak. James’e dönüp savunma hattına karşı pozisyon alması için zaman ve alan tanınırsa, üstün oyun görüşüyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin savunma bloğunun dengesini kolayca bozacaktır.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmayı hedefleyen isim ise DR Kongo’nun öne çıkan orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy. Moutoussamy, 1. Maç Günü’nde orta sahanın belkemiği olarak görev yaptı ve Portekiz ile oynanan çekişmeli 1-1 beraberlik maçında hayati öneme sahip taktiksel koruma sağladı. Ancak, topun olmadığı anlarda sergilediği defansif performansı, Guadalajara Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Moutoussamy, orta sahadaki boşlukları daraltmak, James’in derin pas oyununu kesmek ve beşli savunmasını korumak için pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmeli; böylece Kolombiya’nın orta sahayı tamamen domine etmesini ve DR Kongo’yu sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engellemelidir.

K Grubu’ndaki sıralama nasıl görünüyor?

İlk maç turunun ardından K Grubu’nda hemen net bir ayrım ortaya çıktı. Kolombiya, Dünya Kupası’na ilk kez katılan Özbekistan’ı 3-1’lik skorla etkili bir oyun sergileyerek mağlup ettikten sonra, 3 puan ve +2 gol farkıyla liderliği ele geçirdi. DR Kongo ve Portekiz ise Houston’da çekişmeli geçen ve 1-1 berabere biten maçın ardından, her ikisi de 1 puan ve 0 gol farkıyla ikinci sırayı paylaşıyor.

Bu sonuçla Özbekistan, sıfır puanla tablonun en altında kaldı. Guadalajara Stadyumu’nda oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son tur maçlarına girerken eleme senaryolarını şekillendirmek için mücadele eden hem Kolombiya hem de Kongo Demokratik Cumhuriyeti için matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Kolombiya kazanırsa

Néstor Lorenzo'nun takımının üst üste ikinci galibiyeti, Cafeteros'u 6 puana taşıyarak onları 32'li tur için otomatik eleme eşiğine getirecektir. Guadalajara'da eş zamanlı olarak oynanacak Portekiz-Özbekistan maçının sonucuna bağlı olarak, bir galibiyet Kolombiya'ya bir maç kala resmi olarak ilk iki sırayı garantileyebilir. En önemlisi, bu galibiyet, Portekiz ile oynanacak kritik son maç öncesinde Kolombiya’ya paha biçilmez bir psikolojik ve matematiksel rahatlık sağlayacak; Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni ise tek puanda dondurarak, Leopards’ı Özbekistan ile oynayacağı ve kazanması zorunlu olan son grup maçıyla karşı karşıya bırakacaktır.

DR Kongo kazanırsa

Sébastien Desabre’nin oyuncuları üç puanı alırlarsa, grup sıralaması tamamen altüst olacak ve bu Afrika ülkesi eleme turuna yükselme yolunda en avantajlı konuma geçecektir. Dört puana ulaşması halinde DR Kongo, sıralamada Kolombiya’yı geçecek ve Özbekistan ile oynayacağı belirleyici son grup maçı öncesinde kaderini tamamen kendi eline alacaktır. Tersine, bu senaryo Kolombiya’yı üç puanda sıkıştıracak, erken dönemdeki ivmesini durduracak ve onları, güçlü rakip Portekiz ile oynayacakları, bir sonuç almanın kaçınılmaz hale geleceği, maksimum baskı altındaki son grup karşılaşmasına itecektir.

Beraberlik senaryosu

DR Kongo’nun bir puan daha alması, bu takımı 2 puanla yenilmez tutarken, Kolombiya’yı 3. Maç Günü’ne 4 puanla lider konumda tutacaktır. Beraberlik, her iki takımın da elenme tehlikesini ortadan kaldırıp tur atlama yarışında güçlü konumda kalmasını sağlasa da, grup içindeki eleme marjlarını önemli ölçüde daraltır. Bu durumda Kolombiya, Portekiz karşısında alacağı bir puanın otomatik olarak tur atlamayı garanti edeceğini bilerek son maça çıkarken, DR Kongo ise karmaşık üçüncü sıra wild card baraj maçlarının kurbanı olmamak için Özbekistan karşısında mutlaka kazanması gereken bir senaryoyla karşı karşıya kalır.

Takım haberleri ve kadrolar

Kolombiya’nın teknik direktörlüğünü Nestor Lorenzo yürütüyor; ancak şu anda bu maçla ilgili doğrulanmış herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Muhtemel ilk 11 kadrosu da henüz açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti teknik direktörü Sebastien Desabre de bu maçla ilgili kadro bilgilerini henüz açıklamadı. Herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamakta ve şu aşamada muhtemel ilk 11 kadrosu da belli değil. Maç öncesindeki günlerde daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Kolombiya, son beş maçının üçünü kazandı, hiç berabere kalmadı ve ikisini kaybetti. En son 7 Haziran'da Ürdün'ü 2-0 yendiler ve Haziran ayının başlarında da Kosta Rika'yı 3-1 mağlup ettiler. İki mağlubiyetlerini ise Mart ayında kendilerini 3-1 yenen Fransa ve 2-1 ile galip gelen Hırvatistan'a karşı aldılar. Bu beş maçta Kolombiya 10 gol attı ve 7 gol yedi. Haziran ayında arka arkaya alınan galibiyetler, takımın doğru zamanda formunu yakaladığını gösteriyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son 9 Haziran'da Şili'ye 2-1 yenildiler; ayrıca Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'e 1-0 mağlup oldular. Olumlu tarafı ise, Dünya Kupası elemelerinde Jamaika'yı 1-0, bir hazırlık maçında Bermuda'yı 2-0 yendiler ve Haziran ayında Danimarka ile 0-0 berabere kaldılar. Bu beş maçta beş gol attılar ve dört gol yediler.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde Kolombiya ile DR Kongo arasındaki karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Bu, iki takımın Dünya Kupası sahnesinde ilk kez karşılaşması olacak.

Puan Durumu



