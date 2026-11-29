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Kolo Muani'nin kırmızı kartının maçı etkilediği açık. Ancak etkilenmiş olması, maçın seyrinin çarpıtıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü Como'nun iyi, Juventus'un ise kötü görüntüsü herkesin gözü önündeydi.

Maç 3-0 bitti ve bu skor, genel olarak sahadaki performans farkını da yansıttı. Evet, Como bir kişi fazlaydı ama Nico Paz'ın ilk golü duran toptan geldi. O pozisyonda bir kişi fazla ya da eksik olmanın önemi yoktu.

İkinci yarıda ise Juventus her açıdan teslim oldu. Sayısal olarak eksikti, taktik açıdan da topu elinde tutamadı. Teknik açıdan bakıldığında değerlendirmeler değişebilir ama Juventus'un biraz daha fazla tepki göstermesi gerekirdi.

Peki hangi oyuncularla? Çünkü Spalletti, gerçekleşmeyen bir şeyi beklercesine kulübede donup kaldı. Conceicao, Alajbegovic ve Ekhator'u ancak skor 2-0 olduktan sonra, artık düzeltilemeyecek bir durumu düzeltmek için oyuna aldı.

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Como farkı açtı. Ardından çok anlamlı iki oyuncu değişikliği geldi. İlkinde, Fabregas'ın açık üstünlüğünü gösteren bir hamleyle 2008 doğumlu Papaccioli ligdeki ilk maçına çıktı. Diğeri ise bir meydan okuma gibiydi. Açıkça ne diyeceğimi bilemiyorum: Spalletti bitime iki dakika kala Gatti'yi oyuna aldı. Ne için?

Juventus'ta maçın ve genel durumun sağduyuyla değerlendirildiğinden emin miyiz? Bu soruyu size ve yorumlarınıza bırakıyorum.