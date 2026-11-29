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2026/2027 Serie A sezonunun 13. haftasındaki büyük maç olması bekleniyordu. Ancak Como-Juventus mücadelesi, herkesin beklediği şekliyle yalnızca 5 dakika sürdü. Kolo Muani, Valle'nin yüzüne eliyle vurduğu tepki faulü nedeniyle oyundan atılarak Juventus'un gecesini mahvetti, Luciano Spalletti ile takım arkadaşlarını büyük bir zorlukla karşı karşıya bıraktı.

Como'nun Sinigaglia'da aldığı 3-0'lık galibiyet, Fransız oyuncunun yaptığının doğrudan sonucuydu. Cesc Fabregas, sabırla ve takımının gücüne inanarak oyuncularının sahadaki düzenini yavaş yavaş yeniden şekillendirdi. Como da rakibinin kaçınılmaz olarak yaptığı her küçük hatadan yararlandı.

Da Cunha'nın Cambiaso'nun dikkatsiz faulüyle kazandığı serbest vuruştan, Nico Paz'ın gol çizgisi teknolojisiyle geçerliliği doğrulanan 1-0'lık golü geldi. Juventus savunmasının iki kısa uzaklaştırmasının ardından Ricci'nin şutundan seken topu Douvikas ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Son olarak, iki golcünün alanı ve zamanı iyi kullanmasıyla Douvikas, Nico Paz'ın asistiyle gelişine vurduğu güzel çapraz şutla üçüncü golü attı. İlk yarıda Milla ve Valle'nin oyuna devam edememesi de sonucu değiştirmedi. Como maça ve sahadaki alanlara hâkim olurken Juventus'a yalnızca bir gerçek fırsat tanıdı. Woltemade bu fırsatı değerlendiremedi.

Bu nedenle 3-0'lık sonuç hak edilmiş bir galibiyet ve Como'nun ligdeki yükselişine güç katıyor. Takım, yarın Cagliari'de oynayacak Milan'ı geçici olarak geride bırakıp 4. sıraya yükseldi. Juventus içinse tablo iç karartıcı. Kulüp, Kolo Muani'nin takımına etkisini bir kez daha değerlendirmek zorunda. Ayrıca Como'nun, dolayısıyla 4. sıranın, artık 8 puan uzakta olduğu puan tablosuyla yüzleşmesi gerekiyor.

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COMO-JUVENTUS 3-0

GOLLER: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



90' Maçın son atağında Nico Paz ceza sahası çizgisinden bir kez daha şut çekiyor ve Vicario'yu yine kurtarışa zorluyor.



83' Como'nun geriden çıkarken yaptığı hata, topu hücum bölgesinde Alajbegovic'e bırakıyor. Bosnalı oyuncu ceza sahasına girip sert bir sağ ayak şutu çekiyor, ancak Kempf son anda şutu engelliyor.



80' GOL - Nico Paz, topu rakibinin üzerinden aşırarak Conceicao'yu geçiyor, ardından kafayla Douvikas'a aktarıyor. Douvikas hiç vakit kaybetmeden, seken topa gelişine çapraz bir vuruş yaparak Vicario'yu uzak köşeden avlıyor.



64' GOL - Juventus ceza sahasında yaşanan karambolde savunma önce topu kötü uzaklaştırıyor, ardından Vicario, Douvikas'tan önce davranmak için yumrukla müdahale ediyor. Topu ceza sahası çizgisinde Ricci alıyor. Eski Milan oyuncusunun gelişine çektiği şut Juventus savunmasından sekip Douvikas'ın önünde kalıyor. Douvikas yakın mesafeden yerden yaptığı vuruşla Vicario'yu geçiyor.



55' FIRSAT - Woltemade, McKennie'ye çok tehlikeli bir ara pası gönderiyor. Ancak Butez çıkışının zamanlamasını iyi ayarlayıp Amerikalı oyuncudan önce topa ulaşıyor.



47' FIRSAT - Ricci'nin soldan kullandığı kornerde arka direkte boş bırakılan Ramon yükselip kafayı vuruyor, ancak topu Vicario'nun kalesine yönlendiremiyor.



45+1' GOL - Da Cunha, sağ kanatta Cambiaso'yu geçip bir serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Nico Paz, Juventus savunmasını hazırlıksız yakalamayı seçiyor ve bunu başarıyor. Vicario topu kaleden çıkarsa da müdahalesi geç kalıyor: Gol çizgisi teknolojisi sayesinde hakem Mariani'nin bilekliği titreşiyor ve 1-0'lık golü doğruluyor.



38' FIRSAT - Como ceza sahası içinden bir şut daha çekiyor. Vicario soluna uzanarak Nico Paz'a izin vermiyor. Ancak oyun durmuş durumda, ofsayt var.



36' FABREGAS'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK - Hem Milla hem de Valle fiziksel sorun yaşıyor. Fabregas, ilk yarının ortasında iki değişiklik yapmayı seçiyor. Valle, Kolo Muani'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda sarı kart da görmüştü. Yerlerine Ricci ve Kaiki giriyor.



34' İNANILMAZ FIRSAT - Juventus'un yerden paslarla geliştirdiği harika atakta Cambiaso ile Woltemade ceza sahası çizgisinde verkaç yapıyor. Bremen doğumlu forvet, topu ayağının dışıyla havada müthiş bir şekilde kontrol edip Butez'le karşı karşıya kalıyor. Kaleci çaresizce açılıyor. Juventuslu forvetin kaleciyi aşırmak için yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gidiyor.



33' FIRSAT - Como yine sağ kanattan geliyor ve Yan Couto'yu ceza sahası çizgisinde şut pozisyonuna sokuyor. Eski Dortmund oyuncusunun sert, yerden şutunu Vicario dikkatli bir kurtarışla karşılıyor.



20' FIRSAT - Juventus hızlı ve doğrudan bir kontraatağa çıkıyor. McKennie ceza sahası çizgisine kadar ilerleyip içeri kat ederken Valle'yi yere düşürüyor ve topu ortadaki Koopmeiners'a veriyor. Topu soluna çeken Koopmeiners şutunu çekiyor, ancak Butez yere yatarak topu kontrol ediyor.



14' Vicario'dan bir kurtarış daha. Bu kez Baturina'nın indirdiği topa Nico Paz'ın altıpas içinde rakibinin baskısı altında yaptığı kafa vuruşunu çıkarıyor.



5' KIRMIZI KART - Juventus kontraatağa çıkarken Valle, Kolo Muani'nin ilerlemesini önlemek için ona sarılıyor. Fransız forvet tepki gösterip Como'nun bek oyuncusunun yüzüne açık eliyle vurarak kendini kurtarıyor. Mariani pozisyonu görmüyor, ancak yardımcı hakem dikkatini çekiyor. Mariani, Fransız oyuncuya kırmızı, İspanyol oyuncuya sarı kart gösteriyor.



4' FIRSAT - Da Cunha, Lucumí'nin markajından kurtulup uzak direğe sert vuruyor. Hazır olan Vicario uzanarak topu kornere çeliyor.



0' Sinigaglia Stadyumu'nda saat 20.45'te başlama vuruşu yapılıyor.



MAÇ BİLGİLERİ, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA ANLATIM BURADA

COMO-JUVENTUS: MAÇ KÜNYESİ



Como-Juventus 3-0



Goller: 45+1' Nico Paz (C), 64' Douvikas (C), 80' Douvikas (C)



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70' Kempf), Valle (36' Kaiki); Milla (36' Ricci), Perrone; Da Cunha (70' Liberali), Paz, Baturina; Douvikas (84' Papaccioli).

Yedekler: Vigorito, Sanchez, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolcic, Addai.

Teknik direktör: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu (82' Cabal), Bremer, Lucumí, Celik (89' Gatti); McKennie, Sarr (70' Alajbegovic), Koopmeiners, Cambiaso (70' Conceicao); Kolo Muani, Woltemade (70' Ekhator).

Yedekler: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Rugani.

Teknik direktör: Luciano Spalletti.



Hakem: Mariani

Sarı kartlar: Valle (C), Da Cunha (C)

Kırmızı kart: Kolo Muani (J)