Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, dün Bundesliga'da oynanan Köln maçında sol ayak bileğindeki sindesmoz bağında yırtık oluşmasının ardından başarılı bir ameliyat geçirdi.

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Bayern Münih'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kane dünkü Köln maçında yaşadığı sakatlığın ardından cumartesi sabahının erken saatlerinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

33 yaşındaki İngiliz golcünün, ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından önümüzdeki süreçte rehabilitasyon programına başlaması planlanıyor.

Kane, Köln karşısında ceza sahası içinde Joel Schmied ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı ve sonrasında maça devam edemedi.

Hakem Robin Braun pozisyonda faul vermezken, VAR da Schmied'in herhangi bir ihlal yaptığını görmedi.

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Oyuna devam etmeye çalışan Kane, mücadeleyi sürdüremeyince sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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İngiliz golcünün maça devam edemeyeceğinin kesinleşmesinin ardından 20. dakikada yerine Tom Bischof oyuna girdi.

Bayern Münih Spor Direktörü Max Eberl, Kane'in yaklaşık 3 aya kadar sahalardan uzak kalacağını doğrularken, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de İngiliz golcünün birkaç ay sürecek bir süre forma giyemeyeceğini dile getirdi.

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Bu gelişmeler, kadrosunda zaten önemli eksiklerle boğuşan Bayern Münih için kritik bir döneme denk geldi. Bavyera ekibi, aralarında Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz ve İsmail Saibari'nin de bulunduğu çok sayıda oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle yararlanamıyor.

İngiliz golcünün hem gol yükünü sırtlaması hem de oyunu bağlayıp takım arkadaşlarına alan açması açısından hücum hattında üstlendiği kilit rol düşünüldüğünde, Kane'in yokluğu önümüzdeki dönemde Kompany'nin işini daha da zorlaştıracak.

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Almanya'ya geldiğinden bu yana olağanüstü performans sergileyen İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, bitiriciliğinin yanı sıra oyun kurma ve hatlar arasında bağlantı sağlama becerileri sayesinde kısa sürede takımın en golcü ismi haline geldi ve hücumun her alanında etkili bir oyuncuya dönüştü.

Kane, profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu 2025-2026'da yaşadı. Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta 61 gol atan İngiliz yıldız, Bundesliga'da 36 golle kariyerinde ikinci kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve lig gol krallığındaki hakimiyetini sürdürdü.

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İngiliz golcü, aynı sezon Bavyera ekibinin Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası olmak üzere üç kupa kazanmasına katkı sağladı. Kane ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda 6 gol atarak, turnuvayı üçüncülükle tamamlayan İngiltere'nin en öne çıkan yıldızlarından biri oldu.

2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Kane, futbolun büyük yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştıran bu yeni başarının yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu rekoruna da sahip oldu ve böylece hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük bir etki bıraktı.