Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti.

Almanya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Salih Özcan, hem A Milli takımı hem de Almanya'dan teklif almıştı.

Almanya alt yaş takımlarında forma giyen ve U21'de Stefan Kuntz'un öğrencisi olan Özcan, yeni dönemde kırmızı-beyazlı ekipte görev alacak.

Ne söylendi?

Tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ay-yıldızlı formaya layık olmaya çalışacağını belirten Salih Özcan şunları söyledi:

"Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim"

"Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi."

"Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar.

Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim.

Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar.

Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum"

"Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türk Milli Takımı'nın maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum"

"Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz'a ve Hansi Flick'e ve FC Köln'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."

Salih Özcan'ın performansı nasıldı?

Bu sezon Bundesliga'da Köln formasıyla 25 maça çıkan Salih Özcan, 2 gol, 1 asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu, Türkiye'nin 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

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