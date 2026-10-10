Kolay yıkılmayan bir duvar: Barcelona, Camp Nou'da olağanüstü bir meydan okumayla karşı karşıya

Barcelona'nın hücum futbolu ile Getafe'nin savunmacı anlayışına ve uzun toplara dayanmasına sadık kalması arasında, tüm gözler net bir taktiksel mücadeleye sahne olacak karşılaşmaya çevriliyor. Bu mücadelenin merkezinde, Katalan ekibinin savunması zor aşılan inatçı bir rakip karşısında kendi temposunu dayatmaya çalışacağı karşılaşmada kaleciler Joan Garcia ve David Soria yer alıyor.

Barcelona, bu akşam Spotify Camp Nou'da La Liga maçları kapsamında Getafe'yi konuk ediyor. Teknik direktör Hansi Flick'in temkinli yaklaştığı bu karşılaşma öncesinde, özellikle Raphinha'nın takımdaki yokluğuyla birlikte ekim ayı zorluklarını aşmanın kolay olmayacağını vurguladı.

İki takımın yedişer golle kalelerinde gördükleri gol sayısı bakımından benzerlik göstermesine rağmen, kalecilerin istatistikleri oyun tarzında net bir farklılığı ortaya koyuyor. Bu bilgiler İspanyol Mundo Deportivo gazetesinde yer aldı.

David Soria, La Liga oyuncuları arasında en yüksek rakam olan 191 uzun pas denemesi gerçekleştirdi; Joan Garcia ise 31 pasta kalarak bu sıralamada 37. sırada yer aldı.

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Bu fark, Getafe'nin doğrudan oyuna ve uzun topları forvetlerine göndermeye dayanmasını, buna karşılık Barcelona'nın hücumları arkadan kurmayı ve topu elinde tutmayı tercih etmesini, uzun paslara ise ancak gerektiğinde başvurmasını yansıtıyor.

Joan Garcia, pas isabetinde yüzde 87'lik oranla Soria'nın yüzde 50'sine kıyasla öne geçiyor. Buna karşılık Getafe'nin kalecisi, 23 şutu uzaklaştırarak kurtarış sayısında Barcelona kalecisinin 11 kurtarışının önünde yer alıyor. Ayrıca Soria'nın kurtarış oranı yüzde 77 olurken, Joan Garcia'nınki yüzde 69 oldu.

Barcelona'nın, Sevilla karşılaşmasında forma giymesine engel olan ve milli ara boyunca da sahalardan uzak kalmasına yol açan diz sakatlığından iyileşen Joan Garcia'nın hizmetlerine yeniden kavuşması ve Getafe önündeki yeni sınavda takımın kalesini korumaya dönmesi bekleniyor.

Tüm gözler aynı zamanda, La Liga tarihine adını yazmaya devam eden David Soria'ya çevriliyor. 197 maçlık art arda ilk 11 çıkışa ulaşan Soria, Barcelona karşılaşmasında olağanüstü bir seride 198. maçına çıkacak.

Getafe'nin kalecisi bu seriyi 13 Ağustos 2021'de, Mestalla'da Valencia karşısında forma giydiğinde başlattı ve Michel, Quique Sanchez Flores ve Jose Bordalas gibi takımın başına geçen teknik direktörlerin değişmesine rağmen o günden bu yana ilk 11'deki yerini hiç kaybetmedi.

Beş yılı aşkın bir süredir devam eden istikrarın ardından Soria, teknik heyetlerin kendisine duyduğu güveni somutlaştıran bir tabloda kaleyi korumadaki yerini sürdürüyor. Bu durum, takımı sağlamlığa ve doğrudan oyuna dayanan bir kaleci ile Barcelona'nın top hâkimiyeti ve oyunu arkadan kurma anlayışına dayalı sisteminin bir parçası olan diğer kaleci arasındaki Camp Nou karşılaşmasına ek bir boyut katıyor.