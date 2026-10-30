Suudi Arabistan ve Al-Hilal’in eski kalecisi Mohamed Al-Deayea, Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr formasıyla yaptığı son hat-trick’i küçümsedi. Al-Deayea, tecrübeli forvetin yakın mesafeden attığı kolay goller için takım arkadaşlarına büyük ölçüde bağımlı olduğunu öne sürdü. Eski kaleciye göre Al-Nassr’ın perşembe günü Al-Kholood karşısında aldığı 5-3’lük lig galibiyetinde asıl belirleyici isim, bir diğer Portekizli millî futbolcu Joao Felix’ti.

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Portekizli ikili Riyad'daki zafere damga vurdu

Ronaldo, ikinci yarıda 15 dakika içinde hat-trick yaparken Felix dört asist kaydetti ve Riyad ekibi Al-Kholood'u mağlup etti. Perşembe gecesi Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Julien Domingues 16. dakikada gol perdesini açtı. Angelo Gabriel ve Sadio Mane'nin golleriyle öne geçen Al-Nassr karşısında Antoine Essomba, ilk yarının uzatma dakikalarında eşitliği sağladı. Ancak beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, 66, 72 ve 81. dakikalarda ağları havalandırarak galibiyeti getirdi.

Oyun kurucu, golcü kaptanı gölgede bıraktı

Biri kafa vuruşuyla, diğer ikisi yakın mesafeden gelen bu hızlı goller, 41 yaşındaki oyuncunun 2023'te Al-Nassr'a katılmasından bu yana yedinci hat-trick'i oldu. Ronaldo, Real Madrid'de 44, Portekiz'de 10, Manchester United'da üç ve Juventus'ta üç kez hat-trick yaptı; kariyerindeki toplam sayı ise 67'ye ulaştı. Maçın ardından galibiyeti kutlayan Ronaldo, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Harika bir galibiyet, harika bir takım performansı. Hat-trick yaparak katkı sağladığım için mutluyum!”

Ancak Al-Hilal'in eski kalecisi Al-Deayea, Suudi Pro Ligi'nin 12. haftasındaki oyunu nedeniyle övgüyü Felix'in hak ettiğini düşündü. Dawrina Ghair adlı televizyon programında konuşan Al-Deayea, şunları söyledi: “Bu oyuncu [Felix], yalnızca Al-Nassr için değil, tüm Suudi Ligi için bir değer. Portekiz millî takımında ilk 11'de oynuyor, üst düzey bir oyuncuda bulunması gereken tüm özelliklere sahip ve hücumda birden fazla pozisyonda görev yapabiliyor. Cristiano Ronaldo'ya tüm saygımla söylüyorum, takımın kalbi ve ruhu o. Ronaldo ise kanat oyuncularının servisleri sayesinde kolay goller atıyor.”

Övgünün yanında kış transferi uyarısı

Perşembe günü attığı gollerle Madeira doğumlu Ronaldo, kariyerinde 985 gole ulaştı. Böylece 936 golle ikinci sırada yer alan Lionel Messi ile arasındaki farkı 49'a çıkarırken eşi benzeri görülmemiş 1.000 gol sınırına 15 gol yaklaştı. Ancak Al-Deayea, ocak ayında yapılabilecek takviyelerin Ronaldo'nun bu hedefe ulaşmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu ve ardından Al-Kholood'un ikinci yarıdaki temkinli taktiğinin nasıl ters teptiğini değerlendirdi.

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Programdaki değerlendirmesini sürdüren eski Suudi millî futbolcu şöyle konuştu: “Cristiano, kış transfer döneminden önce 15 gol atamaz ve kulüp yeni bir forvet transfer ederse 1.000 gol sınırını aşamayacak.

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“Al-Nassr'ın Al-Kholood karşısındaki galibiyeti bekleniyordu. İlk yarıda Al-Nassr yaklaşık altı fırsattan iki gol çıkarırken Al-Kholood, yakaladığı yalnızca iki fırsatı da değerlendirerek iki kez gol attı.

“Al-Kholood'un ikinci yarıda Al-Nassr'ın hücum gücü karşısında geriye çekilerek savunma yapması son derece doğaldı. Ancak onlara karşı direnip 2-2'lik beraberliği koruyamazsınız. Cristiano üzerine düşeni yaptı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen iki golü olmasaydı bugün beş gol atmış olmalıydı.

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“Al-Nassr galibiyeti ve üç puanı hak etti. Al-Kholood ikinci yarıda geriye yaslanarak beraberliği korumaya çalıştı. Böyle geri çekildiğinizde çok sayıda gol yemeniz kaçınılmazdır.”

Tarihî gol sınırına bir adım daha yaklaştı

Al-Awwal Park'taki galibiyetle Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde 12 maç sonunda 28 puanla ikinci sıradaki yerini korudu ve zirve üzerindeki baskısını sürdürdü. Ronaldo ise ligdeki golcü formunu, kulübü ve ülkesiyle yaklaşan kasım ayı maçlarına taşımayı hedefleyecek. Dört haneli gol sayısına ulaşmak için yalnızca 15 gole daha ihtiyaç duyan tecrübeli forvet, tarihî 1.000 gol sınırına yıl bitmeden ulaşabilir.