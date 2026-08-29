Kolay bir başlangıç: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde City ve Paris ile ne zaman karşılaşacak?

2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası, Barcelona için zorlu eşleşmeler ortaya çıkardı.

Barcelona, lig aşamasında Manchester City ve Paris Saint-Germain karşısında iki ağır sıklet mücadeleye çıkacak.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) bugün cumartesi maçların tarihlerini açıkladı. Barcelona, yoluna kendi sahasında Feyenoord karşısında oynayacağı kolay bir maçla başlayacak.

Barcelona'nın lig aşamasındaki maçlarının tamamı şöyle:

9 Eylül

Barcelona - Feyenoord — (Spotify Camp Nou).

13 Ekim

Galatasaray - Barcelona — (deplasman).

20 Ekim

Paris Saint-Germain - Barcelona — (deplasman).

3 Kasım

Barcelona - Aston Villa — (Spotify Camp Nou).

25 Kasım

Qarabağ - Barcelona — (deplasman).

8 Aralık

Barcelona - Manchester City — (Spotify Camp Nou).

20 Ocak

Sporting Lizbon - Barcelona — (deplasman).

27 Ocak

Barcelona - Como — (Spotify Camp Nou).

Bu kura, 36 takımın tek bir lig aşamasında yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında gerçekleşiyor. Bu sistemde her takım, her seviyeden ikişer takım olmak üzere biri kendi sahasında, diğeri deplasmanda olacak şekilde 8 farklı rakibe karşı 8 maç oynuyor.

İlk sekiz sırayı elde eden takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar son 16 turundaki kalan koltuklar için gidiş-dönüş sistemiyle bir play-off oynuyor. 25. sıradan sona kadar yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne geçemeden turnuvaya veda ediyor.



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