Mısırlı Muhammed Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transferi, geçtiğimiz saatlerde spor gündemine damga vururken, Liverpool efsanesinin geçmişteki başarılarını tekrarlayabilme kapasitesine dair görüşler ve tahminler farklılık gösterdi.

Salah, Türk takımına iki sezonluğuna imza atarken, yıllık 17 milyon euroya varan bir maaşın yanı sıra reklamlarla ilgili ek gelirler ve forma satışlarından yüzde 20'ye ulaşan bir pay elde etti.

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Salah'ın Trabzon taraftarından gördüğü tarihi karşılamaya rağmen, bu adımı Türkiye Ligi'nin büyük liglere kıyasla zayıf olması nedeniyle eleştiren birçok uzman da bulunuyor.

Bu eleştiriler, bizi geçmişe, tam olarak da Portekizli José Mourinho'nun Türk ekibi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemdeki açıklamalarına götürüyor. Mourinho ligi en berbat sözlerle tanımlamış ve şöyle demişti: "Dışarıda kimse bu karanlık ve kasvetli ligi takip etmiyor."

Şunları da eklemişti: "Kokusu berbat bir lig, ama sonuçta bu benim işim ve buna uyum sağlamak zorundayım."

Bu açıklamalar, Arap futbolunun ve tüm dünyanın en önde gelen yıldızlarından biri olan Salah'ın hatırlaması ve en büyük kazanımlarla çıkmaya çalışması gereken bir uyarı mesajı niteliğinde.