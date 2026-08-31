Çünkü üst yönetim kademesinden üyelerle yapılan çok sayıda arka plan görüşmesine dayandırılan uzman derginin araştırmasına göre, ne Krösche’nin kendisi ne de kulüp bu yaz bir ayrılığı hedefliyor.

Buna göre Krösche, SGE denetim kurulundan "tam destek" alıyor. Bild ise bunu birkaç gün önce tamamen farklı aktarmıştı. Orada, 2 Eylül’deki denetim kurulu toplantısında Krösche ile iş birliğinin erken sona erdirilmesinin nasıl başlatılabileceğinin ele alınacağı belirtilmişti. Eintracht’ın denetim kurulu başkanı ve kulüp başkanı Mathias Beck ise buna şimdi net bir şekilde karşı çıktı.

"Çarşamba günkü denetim kurulu toplantısı, uzun süredir planlanan olağan bir toplantıdır. Elbette yazın tüm konuları, sportif olanlar da dahil, ele alınacak. Markus Krösche ile ilgili haberleri kamuoyu önünde yorumlamayacağım. Gerçek şu ki kendisinin yürürlükte olan bir sözleşmesi var (2028’e kadar, ed. notu), iki ay önce Eintracht Frankfurt’a bağlılığını net şekilde ortaya koydu ve ekibiyle birlikte transfer döneminin son düzlüğünde bulunuyor. Dolayısıyla Markus Krösche’nin geleceği hakkında spekülasyon yapmak için hiçbir neden yok", kicker, Beck’ten böyle bir alıntı yaptı.

Markus Krösche, Eintracht Frankfurt’ta yolun sonuna mı geldi? "Huzursuzluk çıkarmak için pis kokulu bombalar"

Genel olarak kicker’a yapılan arka plan görüşmelerinde, kulüpte ayrılık söylentileri karşısında "her yere yayılmış bir şaşkınlık" olduğu inandırıcı biçimde aktarılmış. Bunun yapmacık durmadığı belirtiliyor. Bunun yerine, hassas dosyada "huzursuzluk çıkarmak için" kullanılan "pis kokulu bombalar" söz konusu olabilir; bunların da bazı kişilerin "kibirleri" tarafından tetiklendiği ifade ediliyor. Ancak Bild am Sonntag’un olası bilgilere tam olarak nasıl ulaştığı ise "gizemini koruyor". Yine de Eintracht’ta şu anda tüm tarafların aynı çizgide durduğundan şüphe edilebilir.

Lothar Matthäus da pazar akşamı Sky90 programında aynı doğrultuda konuştu: "Burada Markus Krösche’ye karşı perde arkasından bir şeyler çevriliyor, çünkü belki de bazı insanlar onu kıskanıyor", diye tahminde bulundu rekortmen milli oyuncu.

En azından söz konusu Bild-haberinde ima edildiği gibi bir kopuşun, kicker’a göre SGE’nin çalkantılı ve yavaş ilerleyen transfer döneminden başlıca sorumlu sportif yönetim kurulu üyesi Krösche ile teknik direktör Adi Hütter arasında yaşanmadığı belirtildi. Avusturyalı çalıştırıcının temel kadro kararlarının sezon başlangıcı civarında ancak alınmış olmasından pek memnun olmadığı doğru, ancak büyük bir kavganın yaşandığından söz edilemez. Sonuçta Hütter, Noah Atubolu ve stoper Lilian Brassier ile istediği iki oyuncuyu aldı.

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Eintracht Frankfurt: 60 milyon euronun üzerinde üç oyuncu satışı?

Eintracht’ın Union Berlin deplasmanında 3-1’lik üstünlüğünü çok geç dakikalarda koruyamayarak başkentten sadece 1 puanla döndüğü ilk maç gününün ardından bile, Frankfurt’ta son gününe kadar transferde daha çok şeyin olması bekleniyor ve isteniyor. kicker’ın haberine göre, geçen sezonun ikinci yarısında Nottingham’dan kiralık olarak SGE’de etkileyici bir performans sergileyen Arnau Kalimuendo için (19 maçta 6 gol) yeniden bir kiralama umudu sürüyor.

Aynı zamanda Hugo Larsson’un Premier League’e transferi, SGE kasasına 25 milyon euroya kadar gelir sağlayabilir. Orta saha oyuncusu, Eintracht’ın izniyle kısa süre önce iki kulüple görüşmek üzere Londra’daydı; bunlardan biri Crystal Palace’tı. Jean-Matteo Bahoya’nın da Hull City’ye transferiyle SGE’ye neredeyse 20 milyon euro kazandırması bekleniyordu, ancak Sport1’in haberine göre oyuncunun kendisi bu anlaşmayı reddetti.

Aslında planlanmayan bir satış da transfer döneminin son saatlerinde gündeme gelebilir. Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre Al-Ittihad, Ritsu Doan için yoğun çaba harcıyor ve çöle yaklaşık 18 milyon euro karşılığında bir transfer artık hatta muhtemel görülüyor.

Zaten yeterince karmaşık olan transfer tablosunun içine şimdi bir de Krösche’nin olası ayrılığına dair haberler girdi. Hem de AC Milan’ın 45 yaşındaki isim için sonuçsuz şekilde girişimde bulunmasından yalnızca birkaç hafta sonra. Krösche haziran ayında Rossoneri’ye nihai bir ret verdi ve kicker’ın aktardığına göre kişisel açıdan son derece kazançlı bir teklifi de geri çevirdi. Haberde, Milan’ın ona dört yıl için 40 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

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Krösche, Riera nedeniyle ilk kez Eintracht Frankfurt’ta eleştiriliyor

Krösche’nin çok sayıdaki üst düzey satış sayesinde Eintracht nezdindeki son derece güçlü konumu, geçen sezon ilk kez ciddi çatlaklar aldı. Bunun nedeni ise sonuçta, teknik direktör Dino Toppmöller’in görevden ayrılmasının ardından Krösche’nin başlıca sorumlu olarak ısrarla istediği Albert Riera’nın göreve getirilmesiydi. Riera, Hessen metropolünde sonuçta ağır bir başarısızlık yaşadı, taraftarları ve oyuncuları karşısına aldı ve sadece 14 maç ile hayal kırıklığı yaratan sekizinci sıranın ardından yeniden ayrılmak zorunda kaldı.

Eintracht böylece Krösche’nin 2021’deki gelişinden bu yana ilk kez bu sezon hiçbir Avrupa kupasında yer almıyor. Şimdi ortaya çıkan ayrılık söylentileri hakkında kendisi en azından cumartesi günü açıklama yapmak istemedi. "Futbol konuşuyoruz", dedi Berlin’de bitiş düdüğünden kısa süre sonra. Krösche, ısrarlı soruya rağmen bununla "yetinilmesini" rica etti.



