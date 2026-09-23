Real Madrid'e katılırken sol bek Marc Cucurella, Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior adına savunma yükünü üstlenmek için gönüllü oldu, ancak rakipler bu açığı sömürüyor ve bu durum onu, hücumdaki etkisini de kaybettiği bir bölgeyi savunmak zorunda bırakıyor.

"Zorlu işleri" ya da güç görevleri üstlenmek için gönüllü olmanın sorunu, o kaosun sonuçlarına maruz kalma riskinde yatıyor; Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Marc Cucurella'nın takıma katılmasının üzerinden çok geçmeden Vinicius'a adeta bir "açık çek" verilmişti.

Cucurella, Real Madrid'e katıldıktan sonra şöyle demişti: "Savunma desteğine geri dönmezse umurumda değil; onun yapmak istemediği her şeyi ben üstleneceğim. O belirleyici olduğu ve gol atmaya yetecek enerjiye sahip olduğu sürece, zorlu görevlerin yükünü ben taşıyacağım." Ancak bu açıklama, zamanla doğru olmadığını çabucak kanıtladı.

Bu açıklama takım arkadaşlığı ruhunu ifade eden bir jest gibi görünüyordu, ancak sahadaki gerçeklik meselenin ince detaylarını ortaya çıkardı; çünkü Vinicius'un (hareket özgürlüğüne sahip olan) yokluğunu telafi etmekle, kanadın tamamını fiilen savunmak zorunda kalmak ve bunun beraberinde getirdiği taktiksel riskler arasında uçurum kadar fark var.

Cucurella'nın bek mevkiindeki başlangıcı, özellikle Madrid derbisi maçında, ideal olmadı. Bu mevki, geçen sezon Carreras'ın oynadığı ve aynı sorunlarla karşılaştığı mevkiydi; zira bekle Huijsen arasındaki boşluk, bir kez daha kraliyet ekibi için ciddi bir savunma açığı oluşturduğunu kanıtladı.

La Liga'da Real Betis, sağ kanattaki Antony ve Bellerin'in atakları sayesinde açıklar buldu. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise bundan da öteye giderek, derbi için Real Madrid'in sol cephesine saldırmaya dayanan bir plan hazırladı; Cucurella'yı imkânsız bir seçimle karşı karşıya bırakmak için Baena, Marcos Llorente, Kang-in Lee ve Giuliano farklı derinlik seviyelerinde konumlandı: Topu taşıyan oyuncuya baskı yapmak için ileri çıkarsa, arkasındaki boş alana başka bir oyuncu koşacak; yerini korursa, Atletico derinlik üzerinden ilerleyebilecekti.

Vinicius sahaya, gerekli sertlik ve konsantrasyon seviyesiyle geri dönmedi; nitekim "Metropolitano" stadında topu birkaç kez kaptırdıktan sonra teknik direktörü Jose Mourinho tarafından azarlandı.

Cucurella ise iki seçenek arasında kararsız kaldı: topa sahip olan oyuncuya baskı yapmak ya da boş alana doğru hareket eden oyuncuyu takip etmek.

Valverde ve Tchouameni sayısal eksikliği telafi etmek için konumlarını değiştirmek zorunda kaldı ve bu da sonuçta sahanın başka bölgelerinin açığa çıkmasına yol açtı. Cucurella derbi maçını 14 savunma müdahalesi yaparak bitirdi; bu, diğer herhangi bir oyuncunun yaptığından daha fazla bir rakam.

Bu istatistik, yaptığı hataları ortadan kaldırmıyor, ancak müdahale etmek zorunda kaldığı zorlu durumların çokluğunu açıklamaya yardımcı oluyor; zira bir aksaklık meydana geldiğinde çoğunlukla mercek altına giren bek oluyor, oysa sorun genellikle sahada onun birkaç metre önündeki bir bölgede doğuyor.

Mourinho'nun yönetiminde Vinicius, savunma müdahalelerinin ve rakip yarı sahada top kazanma işlemlerinin oranını artırdı. Zorluk ise rakip, ilk baskı aşamasını aşmayı başardığında ortaya çıkıyor; çünkü Brezilyalı oyuncu ön hatlarda büyük çaba harcıyor, ancak hücuma atılan rakip oyuncuların hareketlerini kapatmak için her zaman geri dönmüyor.

Bu fedakârlık, aynı zamanda Real Madrid'in ilk etapta transfer etmek istediği oyuncunun özelliklerini de silikleştirdi; zira Cucurella henüz La Liga'da hiçbir asist yapmayı başaramadı, ayrıca topu kaybetmenin, geri dönüp savunma mevkiini kapatmak için uçsuz bucaksız mesafeler kat etmesine yol açabileceğinin farkında olarak öne çıkarken adımlarını titizlikle hesaplıyor.

Ayrıca en iyi seviyesine, iki stoperin yanında sınırlanmış bir bek olarak oynadığında değil, kanatlarda hareket edebilen, derinlikten sızabilen ve sahanın son üçte birine ulaşabilen bir oyuncu rolünü üstlendiğinde ulaşıyor.

Cucurella İspanya ile böyle parladı; örneğin Dünya Kupası'nda. Vinicius ise yıllarca, ona hareket özgürlüğü tanımak için tasarlanmış taktiksel bir sistemden yararlandı; Ferland Mendy adeta bir savunma dayanağıydı, Toni Kroos sol tarafı güvence altına almayı üstleniyordu, Benzema ise onunla oyunu bağlamak için derinliğe geri çekiliyordu. Cucurella, Fransız oyuncuya kıyasla daha fazla hücum eğilimine sahip olsa da, aynı güvenlik ağı olmadan benzer bir rolü oynamaya zorlanıyor.

Bek, Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına tüm enerjisiyle ulaşmasını ve belirleyici bir iz bırakmasını sağlamak amacıyla, Vinicius'un yapmak istemediği görevleri üstlenmeyi taahhüt etti.

Bu, eski teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın bir zamanlar Mbappe ve hücumdaki takım arkadaşını gereğinden fazla "koşma" zahmetinden kurtaracağını iddia ettiğinde işlediğine benzer bir "günah" niteliğindeydi.

Sorun şu ki Cucurella, oyuncunun o belirleyici versiyonunun ortaya çıkmasını beklerken, kişisel performansının bir kısmından feda ediyor ve her zaman kendi görevlerinin özünde olmayan sorumluluklar üstleniyor; "zorlu işleri" yapmaya gönüllü oldu, ama sonunda bunun sonuçlarını ve olumsuz etkilerini üstlenen kişi kendisi oldu.

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