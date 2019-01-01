Kokorin ile Mamaev'in tutukluluk süresi uzatıldı

Bir kafede bakanlık çalışanına saldıran Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev'in tutukluluk süresi Nisan ayına kadar uzatıldı.

2018'in Ekim ayında, bir kafede kavgaya karışan ve bakanlık çalışanı olduğu bilinen bir kişiye saldıran Alexander Kokorin ile Pavel Mamaev hakim karşısına çıktı.

Ekim ayından bu yana tutuklu yargılanan iki futbolcu için mahkeme, tutukluluk kararının 8 Nisan'a kadar devam etmesine karar verdi.

4 aydır tutukluluğu devam eden iki futbolcu, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yaptığı anlaşılan Denis Pak ile tartışmış ve akabinde Kokorin, Pak'a sandalyeyle saldırmıştı.

Öte yandan bu kararla birlikte Zenit forması giyen Alexander Kokorin'in UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimali kalmadı.

EURO 2016 krizi

Bu olay, Mamaev ile Kokorin'in ilk sabıkası değil. Rusya Milli Takımı EURO 2016'da grubunu yalnızca 1 puanla tamamlayarak elenirken yakın arkadaş olan ikili, milli takım kampından ayrılır ayrılmaz şampanya partisi vermiş ve Rusya'da bu görüntüler büyük tepki görmüştü. İki futbolcu da milli takımdan ihraç edilirken Kokorin bir süre sonra özür dilemiş ve yeniden kadroya dahil edilmişti.