Kokorela, Vinícius’a kur yapıyor: “Onun yapmak istemediği her şeyi yapacağım”

Chelsea'den Real Madrid'e yeni transfer olan Mark Kokorela, Brezilyalı takım arkadaşı Vinícius Júnior'a heyecan verici bir mesaj gönderdi.

Real Madrid'e transferinin resmi olarak açıklanmasının ardından Marca Radyosu'na röportaj veren Kokorela, yaz transfer döneminin en önemli transferlerinden birinin ardından ilk izlenimlerini ve Santiago Bernabéu'daki bu yeni aşamadaki hedeflerini anlattı.

Mourinho’nun araması, kararını vermesinde etkili olan faktörlerden biriydi. Kokorela şöyle açıkladı: "Mourinho gibi bir teknik direktör sizi aradığında, bu gurur verici bir şey. Bana mesaj attı, ardından aradı. Sizinle iletişime geçip durumu anlatması çok önemli. Onunla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Fiziksel olarak mükemmel durumdayım ve Real Madrid forması giymeyi canla başla arzuluyorum."

Eski Chelsea oyuncusu, Real Madrid ile sözleşme imzalamasının kariyerindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu kabul etti ve beyaz formayı giyme heyecanını dile getirdi.

Şöyle devam etti: "Bu büyük bir meydan okuma. Real Madrid’in tüm oyuncuları çok iyi. Takıma uyum sağlamak kolay değil... Her maçta tam konsantrasyon içinde olmalısın. Her takım seni yenmek istiyor."

Vinícius, Real Madrid’de onun önünde sol kanat pozisyonunda oynayacak. Kokorela, Brezilyalı oyuncuya şu mesajı gönderdi: "Bence iyi anlaşacağız. Savunma yapmasa da umurumda değil, onun yapmak istemediği her şeyi ben yapacağım. Gol atacak kadar etkili ve aktif olduğu sürece, zor görevleri ben üstleneceğim."

Ve şöyle devam etti: "Vinícius, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in kampanyalarında kilit ve etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı."

Ayrıca Marc, Enzo Fernández’e de kapıyı açarak şunları söyledi: “O harika bir oyuncu ve çok değerli bir arkadaşım. İmzalamamdan dolayı beni tebrik etti. Umarım bu transfer gerçekleşir. Çok mutlu olurum. Chelsea’de çok mutluyduk ve aynı yaz Real Madrid ile sözleşme imzalama fırsatı yakalamak… Ona başarılar diliyorum ve Real Madrid’in bir oyuncusu olmasını umuyorum.”

Kokorela, İspanya Milli Takımı hakkında konuştu

Ayrıca Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve kendileri için olumlu bir sonuç çıkardıkları beraberliğe de değindi: “İyi bir başlangıç yapmadığımızı bildiğimiz için çok hayal kırıklığına uğradık. Bu bizim için bir uyarıydı. Tam olarak hazır değilseniz, turnuvadan erken ayrılabileceğinizi anladık. Bence bu bizim için faydalı oldu.”

Lamine Yamal hakkında ise Mark Kokorela şunları ekledi: “Hem insan olarak hem de oyuncu olarak çok gelişiyor. Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana geçen iki yıl içinde oldukça olgunlaştı. Daha olgun bir şekilde geri döndü. Yaşına bakarsak hâlâ genç, ama aslında olgun bir adam. Yaş sadece bir rakamdır ve ben onu çok olgun görüyorum.”