Pazartesi günü yayınlanan bir haber, Real Madrid'in karanlık bir yönünü ortaya çıkardı; bu durum, Chelsea'den transfer edilen Marc Cucurella ile yapılan sözleşmeyle netleşti.

Real Madrid, 27 yaşındaki Kokorela'yı 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bu transfer, Mourinho'nun takımın başına geçmesinden bu yana kulübün yaptığı ilk transfer olarak kabul ediliyor. Real Madrid, Chelsea'ye 55 milyon avroluk sabit bir ücret ödeyecek. Bu tutar 60 milyon avroya kadar çıkabilir, çünkü İngiliz kulübü, oyuncunun Real Madrid'deki performansıyla ilgili belirli hedeflere ulaşmasına bağlı olarak 5 milyon avro ek ödeme alma hakkına sahip.

Katalan sol bek, Real Madrid'in bir yıl içinde bu pozisyonu güçlendirmek için transfer ettiği ikinci oyuncu.

2025 yılında kulüp, Carreras'ı kadrosuna katmak için Benfica'ya 50 milyon euro ödemişti ancak oyuncu beklentileri karşılayamadı. Bu nedenle Mourinho, kadroda Carreras, Fran Garcia ve Mendy olmak üzere üç sol bek bulunmasına rağmen yeni bir sol bek istedi.

Kulüp, Mourinho'nun taleplerine yanıt verdi. Manchester City ile sözleşmesini yenileyecek olan Javi Erciado ve Arsenal'in transferi için 80 milyon euro talep ettiği Calafiori ile anlaşma girişimlerinin ardından, sonunda Cucurella ile sözleşme imzaladılar.

Böylece Real Madrid, bir yıldan kısa bir sürede sol bek pozisyonu için iki oyuncuya 100 milyon avrodan fazla para harcadı. Bu durum, Real Madrid'in geçen sezonki spor planlamasındaki eksiklikleri ortaya koyuyor.