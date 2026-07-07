İspanya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Mark Kokorela, Portekiz Milli Takımı’na karşı elde edilen galibiyetten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Maçın zorlu geçtiğini ve büyük bir rakibe karşı oynandığını vurgulayan Kokorela, Cristiano Ronaldo’nun birçok genç oyuncuya ilham veren bir futbol efsanesi olduğunu belirtti.

Maçın ardından karma röportaj alanında yaptığı açıklamada Kokorela şunları söyledi: “Çok mutluyuz ve her şeyden önce, büyük bir rakip karşısında harika bir maç çıkardık. Zorlanacağımızı biliyorduk, ancak gösterdiğimiz büyük çaba sayesinde maçın gidişatını kontrol altında tuttuk ve bu galibiyeti hak ettik.”

Ve ekledi: "Maç zorluydu ve önde gelen rakiplere karşı oynadık; onların futbol değerini değerlendirecek kişi ben değilim. Harika bir takım oyunu sayesinde gol atmayı başardık; bu tür maçlar küçük detaylarla belirlenir. Çeyrek finalde hangi rakiple karşılaşırsak karşılaşalım, o rakip olağanüstü bir turnuva geçirerek hak ettiği şekilde o aşamaya gelmiştir; her şey maça nasıl hazırlandığımıza bağlıdır.”

Maçtaki kişisel performansı hakkında ise İspanya milli takımının savunma oyuncusu şunları söyledi: “Çok mutluyum. Bu başarı tek bir oyuncuya ait değil; her maçtaki başarı, savunma oyuncularına ve kaleciye kadar herkese aittir. Bu ortak bir takım çalışmasıdır. Zihniyetimiz budur ve her dakika her şey aynı kalır. Kazanmalıyız ve biz de bunu başarmak için buraya geldik.”

Kokorela sözlerine şöyle devam etti: “Mikel Merino’nun performansı son dönemde çok gelişti, her ne kadar son gol en dikkat çekici olsa da. O harika bir dönemden geçiyor, ancak bence takım bu anı hak ettiğini gösterdi.”

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak ise Kokorela şunları söyledi: “O futbol dünyasının bir efsanesidir ve pek çok gence ilham vermiştir. Onunla oynamak son derece motive edici bir şey; küçük bir çocukken televizyonda onu izlerken onunla oynamayı hayal edersiniz. Zengin kariyeri için onu tebrik ediyorum, çünkü onunla oynamak benim için bir zevkti.”