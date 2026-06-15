İspanyol defans oyuncusu Marc Cucurella'nın eşi Claudia Rodríguez, kocasının La Liga'daki futbol kulübüyle ilgili tartışmaları sona erdirdi.

Bu gelişme, Cocorela'nın eşi Instagram hesabından, ağzında emzik ve üzerinde Real Madrid forması olan çocukluk dönemine ait eski bir fotoğrafını paylaşmasının ardından geldi.

Real Madrid taraftarları arasında hızla yayılan fotoğraf, İspanyol basınının Cocorela'nın "Mourinho" projesinin ilk transferi olduğunu doğrulamasının ardından geldi. Real Madrid, transferi tamamlamak için Chelsea'ye yaklaşık 50 milyon euro ödeyecek.

"AS" gazetesinin yorumunda, oyuncunun Espanyol ve Barcelona akademilerinden geçmesine rağmen "çocukluğunda başka bir forma giydiği" belirtildi. Bu yorum, Rodriguez'in paylaştığı ve "ağzında emzik, üzerinde Real Madrid forması" ile görüldüğü fotoğrafa doğrudan bir gönderme niteliğindeydi.

Kokorela, Barselona'da doğdu ve La Masia'ya geçmeden önce Espanyol'un altyapısında yetişti. 24 Ekim 2018'de Kral Kupası'nda Real Murcia karşısında, Barselona'nın A takımında sadece yedi dakika süreyle tek resmi maçına çıktı. Ardından profesyonel kariyerine Eibar, Getafe, Brighton ve ardından 2022'de 2029'a kadar uzanan bir sözleşmeyle Chelsea'ye uzanan profesyonel kariyerine başladı.

instagram

Fotoğrafın ortaya çıkması, İspanya'nın 15 Haziran'da Cape Verde ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçının arifesinde gerçekleşti. Gazete, Kokorela'nın Real Madrid ile önümüzdeki altı sezon için anlaşacağını doğruladı. Böylece, eşinin fotoğrafında belgelediği "çocukluk hayali"ni gerçekleştirecek.