Köklü bir değişiklik… Zidane, Fransa milli takımında kadınların sayısını artırmak istiyor

Zinedine Zidane’ın, 2012 yılından beri “Les Bleus”un başına geçen Didier Deschamps’ın ardından Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak göreve başlamasına yönelik geri sayım başladı.

Deschamps, önümüzdeki Pazar sabahı İngiltere ile oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında “Les Bleus”u son kez yönetecek; ardından Zidane görevi resmen devralacak.

Bazı idari detaylar hâlâ sonuçlandırılma aşamasında olsa da, “Foot Mercato” ağının haberine göre, Fransa Milli Takımı’nın gelecekteki teknik direktörü, gerçekleştirmek istediği köklü değişim konusunda şimdiden net bir vizyona sahip.

Zidane, Fransa Milli Takımı'nı yönetmek olan en büyük hayalini gerçekleştirmek için 2021'de Real Madrid'den ayrıldığından bu yana kendisine sunulan tüm teklifleri reddetti ve birkaç gün sonra bu hayal gerçeğe dönüşecek.

Ancak sözleşme konuları bir yana, Zidane sportif açıdan da köklü bir değişim hazırlığı içinde. "RMC Sport" kanalına göre Zidane, tamamen yeni bir antrenman yapısı uygulayarak son on dört yıldır yerleşik hale gelen alışkanlıkları değiştirmeyi planlıyor.

Onun fikri, 25 kişiden fazlasını içerebilecek çok geniş bir kadroya güvenmek; bu, Fransa milli takım tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum.

Bu seçim, elbette federasyon için büyük bir yatırım anlamına geliyor, ancak Zinedine Zidane’ın hiçbir şeyi şansa bırakmama kararlılığını da ortaya koyuyor.

Zidane ayrıca performans analizine ve istatistiklere daha fazla önem vermek istiyor; eski Real Madrid teknik direktörü, Fransız milli takımındaki veri departmanını güçlendirmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra, eski Bordeaux ve Juventus oyuncusu, antrenör kadrosundaki kadın sayısını, özellikle de uzmanlık gerektiren rollerde artırmak istiyor.

Fabien Barthez gibi 1998 Dünya Kupası şampiyonlarından birçok ismin, kadrosuna katılabilecek olası adaylar olarak düzenli olarak anılmasına rağmen, şu ana kadar hiçbir isim resmi olarak teyit edilmedi.