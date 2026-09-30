"Yaptırımlar yalnızca mali nitelikte olmamalı, bunun çok ötesine geçmeli. Kulübün itirazı başarısız olursa City ligde kalamaz" dedi Bernstein, Britanya merkezli BBC'ye.

Bernstein'ın röportajından önce Premier League, ManCity'nin 2009 ile 2018 yılları arasında mali düzenlemelerin ciddi ihlalleri nedeniyle suçlamaların büyük bölümünde suçlu bulunduğunu açıklamıştı. Ceza yelpazesinde ağır bir para cezasından zorunlu küme düşürmeye ya da birden fazla şampiyonluğun geri alınmasına kadar sert yaptırımlar yer alıyor.

Eski Şampiyonlar Ligi kazananında yaşananları değerlendiren Bernstein, 1998 ile 2003 yılları arasında Citizens'ın başkanı, daha sonra da iki yıl boyunca İngiltere Futbol Federasyonu FA'in başında yer almış biri olarak, yalnızca sert ifadeler kullandı. "Bu çok, çok ciddi. Bence korkunç. Burada mesele, bir ligin parçası olan bir futbol kulübü ve ligin tüm güvenilirliği tehlikede" diyen 83 yaşındaki Bernstein sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, köklü bir dolandırıcılık biçimi ve eğer durum buysa, futbol otoritelerinin de ötesine geçen kadar ciddi bir mesele."